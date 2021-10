Grasdorf

Der erste Bauabschnitt des Wohnparks Grasdorf ist fertig. Vier Wohnungen seien zum 1. Oktober 2021 bezogen worden, weitere 21 bezugsfertig, teilt Daniel Feierabend von der Hahne Holding mit. Das Unternehmen errichtet am Rethener Kirchweg 6 in Grasdorf insgesamt 58 seniorengerechte und größtenteils barrierefreie Wohnungen. Den mittleren Gebäudeteil des U-förmigen Komplexes hat die Hahne Holding fertiggestellt. Die beiden seitlichen Riegel seien im Endausbau und sollen im Januar 2022 bezogen werden können. Die Mieten werden allerdings wesentlich teurer als zunächst angekündigt.

Wie die Hahne Holding auf Anfrage mitteilt, liege der Quadratmeterpreis je nach Wohnung zwischen 9,50 Euro und 14 Euro – und ist damit fast 50 Prozent teurer als ursprünglich angekündigt. Anfang 2017 hatte Bauherr Peter Hahne noch davon gesprochen, dass der Preis für die günstigsten Wohnungen bei 6,50 bis 8,50 Euro pro Quadratmeter liegen soll. Diese Preise hatte er im Mai 2020 noch einmal bestätigt. Nun sieht die Sache offenbar anders aus.

Die beiden seitlichen Gebäuderiegel des U-förmigen Komplexes sollen Anfang 2022 bezogen werden können. Quelle: Daniel Junker

„Die Marktlage hat sich seit der letzten Äußerung verändert“, sagt Feierabend: „Vor allem die extreme Kostensteigerung im Baubereich hat eine Neubetrachtung der Mieten notwendig gemacht.“ Wie hoch der Quadratmeterpreis für die günstigsten Wohnungen jetzt genau ist, will die Hahne Holding nicht mitteilen. „Die Apartments sind sehr individuell und unterscheiden sich in stark in Größe, Schnitt sowie Lage und Aussicht“, teilt Feierabend auf Nachfrage mit. Pauschale Aussagen seien deshalb nicht möglich. „Wir besprechen mit jedem Interessenten seinen individuellen Bedarf und beraten dann, welches Apartment dazu am besten passt.“

Gut die Hälfte der Wohnungen sei noch zu haben. „30 Wohnungen sind zurzeit noch nicht reserviert oder vermietet“, sagt Feierabend. Die Wohneinheiten seien zwischen 22 und 94 Quadratmeter groß – „der Mittelwert beträgt rund 60 Quadratmeter.“

In den Wohnpark Grasdorf sind mittlerweile nicht nur die ersten Mieter eingezogen, am 8. Oktober hat die Hahne Holding auch eine Tagespflegeeinrichtung in dem Gebäude offiziell eröffnet. Ab sofort könnten dort bis zu 16 Menschen betreut werden. Geöffnet ist die Einrichtung wochentags von 8 bis 16.30 Uhr. Die ersten Gäste besuchen die Einrichtung bereits. „Die Hahne Tagespflege ist eine Einrichtung, in der Seniorinnen und Senioren einen strukturierten und abwechslungsreichen Tag verbringen können“, teilt das Unternehmen mit. „Sie werden dort verpflegt und können an unterschiedlichen Freizeitangeboten wie Handarbeiten, Gesang oder sportlichem Programm teilnehmen.“

Bauherr Peter Hahne, Irene Banmann-Meyer (Bereichsleiterin Tagespflege der Hahne Holding) und Laatzens Bürgermeister Jürgen Köhne eröffnen die Tagespflegeeinrichtung. Quelle: Hahne Holding

Für Pflegebedürftige würden die Kosten von der Pflegekasse übernommen. Lediglich eine Pauschale für die Verpflegung müssten die Gäste selbst zahlen. Eine Besonderheit sei, dass die Senioren das Mittagessen gemeinsam kochen können. „So können sie einen sehr wichtigen Teil des Tages selbst aktiv mitgestalten“, teilt Feierabend mit.

Vorrangig sei das Objekt darauf ausgerichtet, Menschen im Alter die richtige Begleitung für ihre Situation zu bieten. „Wir wollen die Räumlichkeiten auch für die Laatzener und Grasdorfer öffnen, für Vereine und die Allgemeinheit, wo es möglich ist“, kündigte Johannes Baur, Geschäftsführer der Hahne Tagespflege, bei der Eröffnung an.

Von Daniel Junker