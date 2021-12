In der Region Hannover werden etwa 93.300 Haushalte mit der HAZ beliefert. 972 Zustellerinnen und Zusteller sind montags bis sonnabends dafür im Einsatz. Derzeit sucht die Madsack Logistik Mitte GmbH in der Region Zusteller. Bewerberinnen und Bewerber müssen 18 Jahre alt sein und die Zeitungen bis spätestens 6 Uhr am Morgen (sonnabends bis 6.30 Uhr) zustellen. Wer Interesse hat, meldet sich schriftlich bei der Adresse Madsack Logistik Mitte GmbH, Emely Alms, Lilienthalstraße 19, 30179 Hannover, per E-Mail an bewerbungen@zustell-logistik.de oder unter Telefon (0511)12 12 32 58.