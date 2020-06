Ingeln-Oesselse

Bei ihren wöchentlichen Kontrollgängen auf Spielplätzen entdecken Betriebshofmitarbeiter immer mal wieder Dinge, die dort nicht hingehören –wie Müll, Scherben oder Hundekot. Was die Stadtmitarbeiter Mitte Mai aber auf dem Ingeln-Oesselser Spielplatz Königsberger Straße vorfanden, ging weit über das übliche Verschmutzungsmaß hinaus. Unzählige Hundehaufen lagen dort auf fast der gesamten Fläche. Die Folge: Der Spielplatz wurde mit Bauzäunen abgesperrt. Und es ist nicht das erste Mal.

Schon Anfang 2019 habe der Betriebshof den Bereich mit Kletterturm, Rutsche und Schaukel aus dem gleichen Grund für etwa fünf Wochen sperren müssen, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann mit. Seinerzeit seien Anwohner zu den möglichen Verursachern befragt worden. „Es gab vereinzelte Hinweise, jedoch sind diese im Sande verlaufen“, so der Stadtsprecher. Hundehaufen aber gab es immer wieder. Der Spielplatz liegt in der Ortsmitte hinter einem Bolzplatz und zwischen Wohnhäusern an einem 85 Meter langen Fußweg, der die Königsberger mit der Wilhelm-Busch-Straße verbindet. Beim halbjährlichen Bericht im Herbst 2019 wurde der Spielplatz in der Kategorie A mit mittlerem Spielwert geführt.

Stadt hofft auf Hinweise

Wer die rücksichtslosen Halter sind, die sich nicht um die Hinterlassenschaften ihrer Tiere kümmern, lässt sich für die Stadt nur schwerlich herausfinden. Umso mehr hofft sie aktuell auf Hinweise. Auf einem Aushang am Bauzaun sind die Kontaktadressen veröffentlicht.

Den Spielplatz häufiger kontrollieren und säubern zu lassen, schließt die Stadt aus. Ein höheres Kontroll- und Reinigungsintervall als einmal pro Woche sei nicht möglich, so der Sprecher.

Zaun hat auch schon andernorts geholfen

Um den Zugang für mutmaßlich auch frei laufende Tiere zu erschweren, plant die Stadt nun, das bis dato freizugängliche Gelände mit einem Zaun zu umgeben und ein Tor zu installieren. Ähnliches wurde im Februar bereits am Gleidinger Plus-Spielplatz am Messeweg vollzogen sowie 2019 an dem Spielplatz Mozart-Brucknerweg. „Seit der Aufstellung des Zaunes ist es viel besser geworden“, teilte die Stadt mit.

Nicht alle Hunde werden wie dieser angeleint spazieren geführt und längst nicht alle Halter entsorgen deren Hinterlassenschaften wie vorgeschrieben. Um das Hundekotproblem auf der Spielfläche am Bruckner- und Mozartweg zu reduzieren, hat die Stadt die Fläche 2018 einzäunen lassen. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)

Von Astrid Köhler