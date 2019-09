Godshorn

An mehr als 220 Grundschulen kommen am Montag für alle Erstklässler in Hannover und der Region 12.500 lecker gefüllte Bio-Brotboxen an. Zusammengepackt haben das gesunde Pausenfrühstück rund 250 freiwillige Helfer am Sonntag in einer Halle der Spedition Pralle in Godshorn.

Und so sieht die gesunde Brotbox für die Erstklässler aus. Quelle: Ursula Kallenbach

An vier Verpackungsstraßen gilt dort in der Halle von 10 bis gegen 15 Uhr nur eines: Die teils frischen Bio-Zutaten – Apfel, Möhre, Sonnenblumenbrot – müssen so schnell wie möglich in die schützenden kleinen Boxen gelegt werden. An den Tischen links in der Halle, wo die Helfer mit Mundschutz und Handschuhen arbeiten, wird das Sonnenblumenbrot in Papier gewickelt.

Die Taktung der ineinandergreifenden Arbeitsschritte ist so hoch, dass die ersten Helfer schon gegen 11 Uhr dringend nach Essen fragen. Vorbereitet ist eine vegetarische persische Gemüsesuppe mit Schafskäse und Röstzwiebeln. Koch André Geppert von der Firma Essenszeit hatte schon im Vorjahr seine Künste in den Dienst der Aktion gestellt und die Helfer verköstigt.

Zur Galerie Schnell muss es gehen: Etwa 250 freiwillige Helfer packen am Sonntag in einer Logistikhalle in Godshorn stundenlang 12.500 frische Bio-Brotboxen für Erstklässler. Am Montag sind sie in den Schulen.

Auch Andreas Pralle und Matthias Rönicke sind ins Schwitzen gekommen bei den Packarbeiten. Sie haben den Verein Bio-Brotbox Hannover 2016 gegründet. Pralle stellt als Inhaber des gleichnamigen Unternehmens in Godshorn die Logistik zur Verfügung. Rönicke steuert den Inhalt der Boxen bei; er ist Inhaber der Gemüsekiste in Hemmingen. „Wir machen die Großaktion einmal im Jahr für die Schulanfänger“, sagt Pralle.

In Hannover gibt es die Aktion bereits seit 2007. Nachdem sie 2016 mangels Sponsor ausfallen musste,gründeten Pralle und Rönicke den Bio-Brotbox-Verein.

Von Ursula Kallenbach