Schnell eine Runde Autofahren üben auf dem Parkplatz der Pferderennbahn – dieses Vorhaben einer 16-Jährigen und ihres Vaters hat die Polizei am Montag beendet. Die Beamten erwischten die beiden um 18.50 Uhr auf der Fläche an der Theodor-Heuss-Straße. Ohne im Besitz des Autoführerscheins zu sein, saß die Jugendliche am Steuer des Wagens.

Jetzt ermittelt die Polizei gegen beide. Auch der Vater muss sich verantworten, weil er die illegale Fahrt duldete.

Von Julia Gödde-Polley