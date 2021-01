Langenhagen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Freitagmittag 178 Corona-Infektionen für Langenhagen gemeldet. Tags zuvor waren es noch 192 Menschen gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank damit von 163,8 am Donnerstag auf 149,5 am Freitag.

Langenhagen stand mit diesem Wert allerdings immer noch schlechter da als 18 der 21 Regionskommunen. Nur für Garbsen (192,4) und Sehnde (172,5) meldete die zuständige Region Hannover noch höhere Inzidenzwerte.

Von Frank Walter