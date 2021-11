Langenhagen/Schulenburg

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 40-Jähriger nun  verantworten. Der Mann war am Sonnabend gegen 20.30 Uhr auf der Godshorner Straße Ecke Straßburger Platz in Langenhagen auf seinem Fahrrad einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, weil er eine rote Ampel ignorierte und die Kreuzung einfach passierte.

Die Polizisten stoppten den Radler. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Fahrer offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten bestätigte die Vermutung: 3,06 Promille zeigte das Gerät an. Die Folge war eine angeordnete Blutprobe auf der Wache sowie eine Anzeige.

Nur einige Stunden vorher stoppte eine Streifenwagenbesatzung gegen 1.20 Uhr auf der Langenhagener Straße in Höhe der Dorfstraße in Schulenburg einen Autofahrer. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle hätten die Beamten Verdacht geschöpft, hieß es von einem Sprecher der Langenhagener Kommissariats am Sonntag. Und dieser wurde nach einem Alkomatentest bestätigt. Der 53-Jährige pustete 1,32 Promille. Auch hier folgte eine angeordnete Blutprobe sowie eine Anzeige. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Von Sven Warnecke