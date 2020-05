Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstag auf die Autobahn 2 gerufen worden. Am Kreuz Hannover-West ist ein Lkw in ein Stauende geprallt, der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die A2 Richtung Berlin wurde gesperrt.