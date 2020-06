Langenhagen

Der erste Sonnabend nach der Corona-Zwangspause im Abenteuerland nahe dem Silbersee: Acht Kinder durften zeitgleich auf dem Waldgrundstück des gemeinnützigen Vereins bei Sonnenschein spielen, basteln und werkeln. Zwei mussten abgewiesen werden. Mit dabei waren zwei Betreuerinnen – so wurde die coronabedingte Vorschrift für eine Gruppe mit zehn Teilnehmern eingehalten. Auf dem Gelände geht es jetzt jeden Freitag und Sonnabend weiter.

Mit Freude und Frust gleichzeitig erlebte der Vereinsvorsitzende Lothar Pätz den Einstiegstag. „Gäbe es keine Beschränkungen, wäre es an diesem Tag proppevoll“, sagte er. In den Vorjahren hätten sich bei gutem Wetter etwa 25 bis 30 Kinder getummelt. Auch, dass jetzt kein Feuer zum Grillen gemacht werden durfte, mussten die Betreuer diesmal den Kindern erklären. Dem Vereinschef blieb das Verbot unverständlich. Und wie überall in den Jugendtreffs durften auch keine Getränke ausgegeben werden.

Landesjugendring übersetzt Auflagen

All diese aktuellen Auflagen hat der Landesjugendring extra für freie Träger wie das Abenteuerland mit mobilen Angeboten aus dem ministerialen Gesetzesdeutsch ins Praktikable übersetzt. Im Original verstehe man es ja nicht, so Pätz. Foliert lag die Kurzbeschreibung für alle Mitarbeiter und Eltern am Tag der Wiedereröffnung in der Sonne aus. Daneben waren auch Alltagsmasken bei Bedarf griffbereit.

Eine tote Zeit liegt hinter dem gemeinnützigen Verein – sowohl auf dem Gelände wie in der Vereinsarbeit. „Dies Jahr konnten wir gar nichts machen“, sagt Pätz. „Normalerweise beginnen wir mit dem Osterfeuer, dann eröffnen wir, und das Jahr hier endet mit Halloween.“ Umso mehr freuten sich Kinder, Eltern und Betreuer nun über den Start, der sich Flugs unter den 254 Mitgliedern der Facebookgruppe Abenteuerland verbreitet hatte.

Lothar Pätz zeigt einen der begehrten Plätze in dem Abenteuerwald: ein verwunschenes Baumstamm-Versteck. Quelle: Ursula Kallenbach

Betreuung immer freitags und sonnabends

Sonnabends von 10 bis 13 Uhr sowie – erstmals am 26. Juni – freitags von 16 bis 19 Uhr sind wieder Betreuer vor Ort; Eltern müssen ihre Kinder vorher immer anmelden. Der Verein will außerdem in der letzten Sommerferienwoche ein Programm anbieten.

Auf dem weitläufigen Waldgelände – von den zwei Hektar wird eine Fläche von circa einem halben Hektar bespielt – genossen jedenfalls die Jungen und Mädchen am ersten Öffnungstag, dass sie an frischer Luft ihren Einfällen folgen konnten. Lana, Fabienne, Cayden und Connor machte sich gleich an ein Großprojekt: Sie wollen den bisherigen „Kinderwagen“ für die Kleineren nun zu einem Klubhaus umbauen. Nebenbei bastelte Fabienne noch ein Dosentelefon, und mehrere Mädchen pflückten rote Johannisbeeren, die noch „krass sauer“ schmeckten.

Verein kann Sachspenden gebrauchen

Die Pumpe auf dem Gelände ist versandet, aber reparabel. Eine Einzäunung fehlt, parallel zum Radweg nach Vahrenwald und als südliche Begrenzung – ein kleiner Hinweis an die Stadt Langenhagen, von der dieser gemeinnützige Verein das Gelände unbegrenzt zur Pacht erhalten hat. Das Abenteuerland könnte auch Sachspenden gut gebrauchen: Werkzeug, Holz, ein paar Packungen Nägel und – neue fördernde Mitglieder, die Geld in die Kasse bringen. Nur 32 Mitglieder tragen dazu derzeit bei. Die letzte große Firmensachspende im Wert von 2800 Euro steht noch und und ist bei den Besuchern beliebt: die Kinderseilbahn.

Info: Interessierte können sich für Anmeldungen und bei Fragen an den Verein per E-Mail an info@abenteuerland-langenhagen.de wenden.

Von Ursula Kallenbach