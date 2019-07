Langenhagen

Wasserpistolen, Musikbox, weiße Masken und ganz viel Lippenstift: Die Abiturienten des Gymnasiums Langenhagen haben am Montag ihren Abschluss gefeiert. Die Schüler der unteren Jahrgänge mussten bei dem Abi-Streich unter anderem Rätsel lösen – die Lehrer in der Aula bei Spielen antreten.

Um 7 Uhr sperrten die Absolventen die Zugänge mit Flatterband ab. Ursprünglich sollten die Türen erstmal geschlossen bleiben und die Gymnasiasten sollten sich den Schlüssel erspielen. Doch die Abiturienten mussten kurzfristig umplanen, was für sie kein Problem darstellte. Ab circa 8.30 Uhr nahmen die Abiturienten den Container-Campus im Stadtpark ein und holten alle Gymnasiasten aus den Klassenräumen auf den Hof. Jeder Jahrgang musste gemeinsam eine Art Schnitzeljagd machen und dabei Aufgaben lösen. Am Ende gab es ein Lösungswort aus fünf Buchstaben. Diese Person habe den „Schlüssel zur Schule“ berichtet Celine Meinel aus dem Abi-Streich-Kommitee. Gemeinsam mit Luisa Janosch klebt sie die ersten zwei Buchstaben an der Container-Wand auf.

Die Schüler der unteren Jahrgänge müssen sich Buchstaben für ein Lösungswort erspielen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Lehrer spielen gegen Schüler

Am späteren Vormittag ging der Streich in der Aula weiter. Dort mussten die Lehrer sich gegen Schüler in Quizzen und Spielen messen.

Nach Auskunft der stellvertretenden Schulleiterin Silke Kaune lief der Streich geordnet ab. „Es war ein schöner Abi-Streich. Es hat Spaß gemacht“, sagt sie auf Nachfrage. „Das war eine lustige Idee.“ Alles Material hätten die Absolventen zurückgebracht, auch Alkohol sei nicht im Spiel gewesen.

Der kommende Abitur-Jahrgang in 2021 darf sich schon jetzt einen Streich überlegen, sagt Kaune. „Im nächsten Jahr machen das die Lehrer.“ Irgendetwas Lustiges werde man sich überlegen, kündigt die stellvertretende Schulleiterin an.

Einige der Abiturienten haben den Container-Campus eingenommen und haben Rätsel für die unteren Jahrgänge vorbereitet. Quelle: Julia Gödde-Polley

