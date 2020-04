Langenhagen

Als Elisabeth Krapf noch zur Schule ging, hörte sie diesen einen Satz öfter auch persönlich. „Mensch, Eli, du kannst so gut erklären!“ Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Die Abiturientin hat ihre Prüfung zwar noch vor sich, aber das mit dem Schulbesuch ist inzwischen bekanntlich so eine Sache. Und dennoch kommt die Schülerin der IGS Linden noch immer der Bitte ihres Jahrgangs nach. Inzwischen allerdings elektronisch: „ Eli’s Abitur Crashkurs“ ist der Podcast überschrieben, in dem sich der Fleiß der jungen Frau gleich mehrfach auszahlt.

Aus ihren seit der zwölften Klasse angefertigten Lernkarten sind inzwischen knapp 50 Folgen hör-, vor allem aber gut verstehbarer Nachhilfeportionen geworden, von denen nicht nur Abiturienten aus der Nachbarschaft profitieren können. Zu verdanken haben sie dies insbesondere auch dem technischen Talent von Elisabeths Freund Christian Horn aus Kaltenweide.

„... dann kann sie das ja auch gleich einsprechen“

Horn hat die Schule längst hinter sich gelassen. Eigentlich. Tatsächlich aber durfte sich der ehemalige Schüler der IGS Langenhagen in den vergangenen Monaten den Inhalt der Lernkarten seiner Freundin mehr oder minder freiwillig zu Gemüte führen. „ Eli hat sie mir beim Lernen immer wieder vorgelesen und mir den Stoff als Übung erläutert“, sagt Horn und lacht. Und wenn die Nochschülerin ihren Stoff ohnehin aufsagt – „dann kann sie das ja auch gleich einsprechen“. Aus der schnellen Idee wurde eine noch schnellere Umsetzung. Inzwischen produziert das Paar täglich meist gleich zwei Folgen.

Dabei beschränkt sich Krapf allerdings auf ihre ganz persönlichen fünf Prüfungsfächer. Wer also das Gesellschaftsprofil mit Deutsch, Politik und Geschichte als Leistungskurse gewählt hat und sich zudem in Biologie und Englisch bewähren muss, ist in diesem Crashkurs bestens aufgehoben. Nach dem Vortrag ihres Lernstoffs sind die zwei Podcastproduzenten inzwischen zu Anwendungsübungen übergegangen. „Ich löse im Podcast jetzt auch Aufgaben in Biologie oder gebe Anstöße, beispielsweise wie die für uns in diesem Jahr vorgeschriebenen Lektüren interpretiert werden könnten“, sagt Krapf. Dabei fokussiert sie sich auf positiv bewertete Klausuren. Hinzugekommen ist auf www.9thwear.com eine selbst produzierte Website im Internet, von der aus alle Podcastplattformen anwählbar sind. Sie enthält zudem eine gute Übersicht, welche Themen in den fünf Fächern bereits abrufbar sind und welche noch folgen.

Vor Freude durchs Zimmer gehüpft

Inzwischen haben die zwei eine gewisse Routine entwickelt. „Am Anfang habe ich den Podcast erst einmal an enge Freunde geschickt“, sagt Krapf und erinnert sich an die Unsicherheit, ob ihre Idee überhaupt auf Gegenliebe stoßen würde. Die Rückmeldungen hätten sie durchaus bestätigt. Mit Horns Hilfe sei der Podcast inzwischen zwar auf allen gängigen Plattformen kostenlos abrufbar. Aber nicht überall können Nutzer einen Kommentar hinterlassen. Doch das, was Krapf und Horn bislang zu lesen bekamen, klang durchweg positiv.

Dass die zwei inzwischen auch ein Paypal-Konto eingerichtet haben für all jene, die ihre Arbeit nicht nur mit netten Worten honorieren wollen, sei nicht mehr als eine Geste. Viel ist darauf bislang nicht eingezahlt worden. Das aber lässt Krapf und Horn nicht mutlos zurück. Im Gegenteil: „Als wir gesehen haben, dass jemand einen Euro überwiesen hat“, sagt Krapf und lacht, „da sind wir wie kleine Kinder durchs Zimmer gehüpft.“

Von Rebekka Neander