Langenhagen

Ein Taschendieb hat eine Frau beim Einkaufen am Sonnabendvormittag um ihr Portemonnaie gebracht. Die 34-Jährige war gegen 9.45 Uhr in den Aldi-Markt an der Straße Am Pferdemarkt gekommen. Etwa eine Viertelstunde später musste sie dann beim Griff in die Manteltasche entsetzt feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden war – samt Geld, Bankkarte und Ausweispapieren. Wer den Diebstahl beobachtet, sollte sich unter Telefon (0511) 109-4215 an die Polizei wenden.

Von Frank Walter