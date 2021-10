Langenhagen

Mehr als 50 Gewerbetreibende entlang der Walsroder Straße und der Straße Am Pferdemarkt stellen sich in einer nun neu aufgelegten Broschüre vor. Unterstützt werden sie dabei von der Stadt Langenhagen und aus Fördermitteln des Bund-Länder-Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“.

Die Broschüre will klarmachen: Die Alte Mitte zwischen Elisabeth-Arkaden, Bahnhof Pferdemarkt und Gewerbepark Dr. Ungruh Am Pferdemarkt mit ihren vielen verschiedenen Angeboten ist ein attraktiver Ort zum Einkauf, Bummeln und Genießen. Dort ist in den zurückliegenden Jahren viel passiert, was einen Besuch lohnenswert macht. Es gibt neu angelegte Pflanzbeete, eine attraktive Möblierung, frisch sanierte Straßen, neu gestaltete Fassaden der Gebäude – und vor allem viele altbekannte und neu hinzugekommene Gewerbebetriebe, die ihren Kunden ein vielfältiges Angebot präsentieren.

600 Exemplare wurden bereits verteilt

Dabei haben sich die Gewerbetreibenden für ihre Kundinnen und Kunden eine Besonderheit überlegt: Im Innenteil der Broschüre finden sich Gutschein-Coupons für verschiedene Unternehmen der Alten Mitte, die dort gegen eine kleine Aufmerksamkeit eingetauscht werden können. Die Standort-Broschüre kann zudem auf der Internetseite www.langenhagen.de/standortbroschuere-alte-mitte eingesehen und heruntergeladen werden.

Die ersten Exemplare wurden direkt nach dem Druck an die Händler und Dienstleister, aber auch an mehr als 600 Haushalte im Umfeld der Alten Mitte verteilt. Zudem liegen weitere Exemplare in der Information im Rathaus zur Abholung bereit.

Von Stephan Hartung