Das Geschäftsstraßenmanagement „Alte Mitte“ lädt für Sonntag, 25. August, zur Baustellenparty an den Bahnhof Pferdemarkt in Langenhagen ein. Beginn ist um 14 Uhr. Dabei wollen Christine Söhlke, im Rathaus für die Stadtplanung zuständig, und Geschäftsstraßenmanager Martin Karsten bei einem Baustellenrundgang über den Baufortschritt informieren.

2020 beginnen Arbeiten an der Bahnhofstraße

Im Sanierungsgebiet Kernstadt Nord/ Walsroder Straße – heute kurz „Alte Mitte“ genannt – wurden 2019 erste Änderungen angestoßen. Andere Baustellen stehen 2020 an. Private Investoren planen neue Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Stadt Langenhagen investiert ebenso. Mit finanzieller Förderung von Bund und Land erneuert die Stadt aktuell die Beete an der Walsroder Straße; zudem pflanzt sie neue Bäume an. 2020 sollen die Arbeiten an der Bahnhofstraße starten. Bereits seit diesem Frühjahr wird der Platz am Bahnhof Pferdemarkt inklusive der Kreuzung Karl-Kellner-Straße/Ecke Bahnhofsstraße umgestaltet.

Die Titus Jazzband tritt am Sonntag bei Baustellenparty auf

Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes dauert voraussichtlich bis Dezember. Dadurch ist der Bahnhof Pferdemarkt sowie das dort gelegene Café und Restaurant Emma eingeschränkt erreichbar. Die südliche Straße Richtung Bahnhofsgebäude wurde einschließlich des Gehweges hergestellt und ist nun dauerhaft für den Verkehr freigegeben. Das wird bei der Baustellenparty mit Musik von der Titus Jazzband und gastronomischen Angeboten gefeiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

