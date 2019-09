Am Weltkindertag bekommen junge Langenhagener eine Überraschung

Langenhagen

Für den Weltkindertag, 20. September, plant die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen zwei Aktionen rund um das Thema Kinderrechte.

So bekommen Kinder und Jugendliche in der Zeit von 13 bis 16 Uhr eine Überraschung – und zwar auf dem Marktplatz, im Rathaus, im Haus der Jugend sowie in den drei Jugendtreffs in Wiesenau, Godshorn und Kaltenweide. Zudem verteilen die Mitarbeiter der Abteilung einen Infozettel zu den Kinderrechten. „Mona Schakalaka gegen den Rest der Welt“ heißt das Mit- und Mutmach-Theater, das ab 16 Uhr im Haus der Jugend zu sehen ist. Der Eintritt kostet 3 Euro. Karten können zu den Öffnungszeiten im Haus der Jugend erworben werden.

Fotoaktion zum Weltkindertag in Langenhagen

Bei jeder Aktion an diesem Tag entsteht ein Foto. Diese posten die teilnehmenden Kommunen am Weltkindertag unter dem Hashtag #kigg19 – das steht für Kinderrechte ins Grundgesetz.

„Ziel der Kampagne ist es, Kindern und Jugendlichen in Langenhagen die Kinderrechte bekannt zu machen sowie Mitarbeitende in pädagogischen Arbeitsfeldern dazu einzuladen, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen die Kinderrechte zu thematisieren und gemeinsame Projekte zu entwickeln“, heißt es in der Ankündigung.

Der Weltkindertag ist der Auftakt für eine Veranstaltungsreihe in Langenhagen zum Thema Kinderrechte.

Von Julia Gödde-Polley