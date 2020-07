Hannover

Ein Autofahrer ist von seiner eigenen Haftpflichtversicherung verklagt worden, weil diese einen von ihm verursachten Unfallschaden nicht zahlen wollte. Der Grund: Der Fahrer eines Renault-Lieferwagens stand zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes unter Drogeneinfluss, hatte nicht unerhebliche Mengen Marihuana konsumiert. Jetzt gab das Amtsgericht Hannover der Klage statt. Damit muss der 54-Jährige an seine Versicherung 2053 Euro überweisen, die diese der Unfallgegnerin bereits ausgezahlt hatte.

Der Unfall ereignete sich an einem Dienstagvormittag im Juni 2019 in Langenhagen. Der Lieferwagenfahrer war auf der Heinrich-Heine-Straße gen Westen unterwegs, die beteiligte Pkw-Fahrerin kam von rechts aus dem Sonnenweg – und hatte Vorfahrt. In einer ersten Aussage gab der 54-Jährige gegenüber der Polizei zu, den anderen Wagen übersehen zu haben. Später behauptete er, es sei an der Einmündung zu einem Missverständnis gekommen. Allerdings war den Beamten vor Ort noch etwas ganz anderes aufgefallen: dass der Fahrer des Transporters stark gerötete und wässrige Augen hatte, sich seine Augäpfel sehr unruhig bewegten und seine Hände zitterten.

Richterin: Mann saß fahruntüchtig am Steuer

Eine spätere Blutuntersuchung in der Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover ergab bei dem 54-Jährigen einen Gehalt des Cannabis-Wirkstoffs THC von 8,8 Nanogramm pro Milliliter. Bereits ab einem Nanogramm geht man von einer relativen Fahruntüchtigkeit aus. Sie sei überzeugt, so Zivilrichterin Dagmar Frost, dass der Beklagte zum Unfallzeitpunkt fahruntüchtig gewesen sei. Damit habe der Versicherer gegenüber dem eigenen Versicherungsnehmer einen Regressanspruch, habe dieser doch gegen seine vertraglichen Verpflichtungen verstoßen. Dieser Anspruch ist generell auf 5000 Euro begrenzt, doch ging es bei dem Langenhagener Unfall ja lediglich um die Reparatur eines Blechschadens von gut 2000 Euro.

Allerdings ist dieser Betrag nicht der einzige, für den der Unglücksfahrer aufkommen muss. Schon vor dem Zivilrechtsstreit war er strafrechtlich belangt worden, musste wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs 35 Tagessätze à 40 Euro berappen. Zwar hatte der Mann zunächst Einspruch gegen den von der Staatsanwaltschaft verhängten Strafbefehl zur Zahlung von 1400 Euro eingelegt, diesen Einspruch im Zuge einer Gerichtsverhandlung im vergangenen Dezember aber wieder zurückgezogen. Außerdem wurde dem Transporterfahrer sein Führerschein für sieben Monate entzogen.

Von Michael Zgoll