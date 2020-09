Langenhagen

Die Elisabeth-Kirchengemeinde hat in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr nicht zur eigentlich angesetzten Gemeinschaftsbestattung der im vergangenen halben Jahr verstorbenen Sternenkinder einladen können. Das soll nun am Freitag, 25. September, nachgeholt werden.

Die Zeremonie gilt all jenen Kindern, die in den frühen Schwangerschaftswochen im Mutterleib nicht überlebt haben. Wer persönlich betroffen ist oder wem das Schicksal der Kinder am Herzen liegt, kann nun im Garten der Sternenkinder auf dem Kirchenfriedhof Langenhagen Abschied nehmen.

Platz für die Trauer

Sternenkinder werden jene Kinder genannt, die vor, während oder nach der Geburt mit einem Gewicht unter 500 Gramm verstorben sind, teilt Pastorin Bettina Praßler-Kröncke mit. Diese Kinder unterliegen nicht der Bestattungspflicht. „Der Kirche in Langenhagen und der Stiftung Sternenkinder aus Langenhagen ist es ein Anliegen, diese totgeborenen Kinder würdevoll beizusetzen und den Eltern, Familien und Freunden die Möglichkeit zum Abschied und zur Trauer zu geben“, heißt es von ihr weiter.

Mit dem Garten der Sternenkinder ist für alle Betroffenen ein Ort des Gedenkens entstanden. Jeder, der jetzt oder früher ein Sternenkind verloren hat oder sich ihnen verbunden fühlt, ist eingeladen, um 15 Uhr an der Trauerfeier in der Kapelle des Kirchenfriedhofs an der Karl-Kellner-Straße mit anschließender Beisetzung teilzunehmen.

Von Sven Warnecke