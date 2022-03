Langenhagen

Die Entscheidungen der Eltern aller Viertklässler für eine der weiterführenden Schulen steht unmittelbar bevor. Die Anmeldungen zur IGS Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße finden am Donnerstag, 5. Mai, von 9 bis 19 Uhr statt. Um unnötige Warteschlangen zu vermeiden, bittet die Schulleitung, vorab über die Homepage der IGS unter www.igs-langenhagen.de einen Termin zu vereinbaren. Hilfsweise sei auch eine telefonische Terminvereinbarung möglich unter der Nummer (0511) 73079640.

Schulleiter Timo Heiken macht darauf aufmerksam, dass die Reihenfolge der Anmeldungen für die Aufnahme nicht die geringste Rolle spiele. „Der Erste wird genauso wie der Letzte behandelt.“ Bei zu vielen Anmeldungen entscheide das Los. Auch im nächsten Schuljahr wird wieder eine Orchesterklasse eingerichtet. Eltern, die daran Interesse haben, können dies bei der Anmeldung angeben.

Das müssen die Eltern mitbringen

Zur Anmeldung mitzubringen sind Kopien der letzten beiden Zeugnisse, also vom zweiten Halbjahr der dritten Klasse sowie vom ersten Halbjahr der vierten Klasse. Bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden Kopien des entsprechenden Gutachtens sowie der Mitteilung der Landesschulbehörde benötigt. Außerdem sind die von beiden Sorgeberechtigten unterschriebene Sorgerechtserklärung sowie die Erklärung über einen bestehenden Masernimpfschutz oder das Original des Impfausweises mitzubringen.

Alle benötigten Formulare lassen sich von der Homepage der IGS herunterladen und sollten möglichst bereits ausgefüllt mitgebracht werden, um Wartezeiten zu verhindern.

Weitere Einblicke und Informationen über das Schulleben können Eltern am Tag der offenen Tür am Sonnabend, 23. April, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr erhalten. Die Veranstaltung wird nur in geringem Umfang in Präsenz stattfinden, aber alternativ auch virtuell im Internet.