Anzeige: Zwölfjähriger übt Autofahren unter Aufsicht des Vaters

Langenhagen

Die Polizei hat auf dem Gelände der Pferderennbahn an der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen am Sonntag erneut illegale Fahrübungen beendet. Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, fiel Streifenbeamten gegen 13.20 Uhr ein Opel Corsa auf dem Areal auf. Sie stoppten die Fahrt und entdeckten am Steuer einen zwölf Jahre alten Jungen. Auf dem Beifahrersitz überwachte dessen 45 Jahre alte Vater die Übung seines Filius.

Dem Langenhagener droht nach Angaben Bunkes nun eine empfindliche Geldstrafe, bei Wiederholung sogar der Entzug der Fahrerlaubnis, heißt es von dem Ermittler.

Von Sven Warnecke