Langenhagen

Die Singer und Songwriterin Pe Werner präsentiert bei einem Besuch der Mimuse am Sonnabend, 2. November, im Theatersaal Langenhagen einen kabarettistischen Liederabend. Dabei nimmt die vielfach ausgezeichnete Künstlerin die Besucher auf ihre ganz persönliche Reise „von A nach Pe“.

In diesem Konzertabend spinnt sie ab 20 Uhr zusammen mit ihrem kongenialen Begleiter Peter Grabinger am Flügel ihre ebenso satirischen wie poetischen Texte und Melodien mit „Seelenfederleichtigkeit“ zu Gold, verspricht Mimuse-Macher Franz Gottwald. „Spielerisch reiht die Songpoetin ihre Radiohits an Chanson und Pop, oder Couplet an Swing und plaudert beherzt aus dem Nähkästchen.“ Schubladendenken ist Pe Werners Sache nicht – erlaubt ist was gefällt.

Selbstverständlich wird das selbsternannte „Weibsbild“ aus Köln an diesem Abend mit diesem „Kribbeln im Bauch“ nicht nur „Segler aus Papier“„Fliegen“ lassen, um nur ein paar Titel aus ihrer nunmehr 30 Jahre währenden Bühnenkarriere zu nennen.

Karten für den Pe-Werner-Abend im Theatersaal an der Rathenaustraße 14 gibt es zum Preis von 20 bis 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr in den HAZ/NP-Geschäftsstellen, auch im CCL am Marktplatz 5, sowie im Internet auf haz.de/tickets und neuepresse.de/tickets. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19 Uhr.

Dazu lesen Sie auch

Von Sven Warnecke