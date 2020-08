Langenhagen

Er wirkt stolz. Aber auch ein bisschen traurig. Elhadj Babacar Dieye hat mit einer ordentlichen Leistung seine Prüfung als Fachlagerist abgeschlossen, die Industrie- und Handelskammer Hannover hat ihm ein entsprechendes Zeugnis ausgestellt. Doch mit diesem Abschluss endet auch seine Zeit beim Umweltdruckhaus Hannover, das in Langenhagen an der Klusriede beheimatet ist. Er hat bereits Bewerbungen losgeschickt und sucht jetzt nach einer neuen Tätigkeit.

„Wir hätten ihn gern übernommen. Aber wir sind stark mit dem Veranstaltungsgewerbe verzahnt“, sagt der Geschäftsführer Thomas Rätzke, der 40 Mitarbeiter plus über die Ausbildungsjahrgänge verteilt bis zu acht Lehrlinge beschäftigt. Weil die Corona-Zeit mit überall ausgefallenen Veranstaltungen auch im Umweltdruckhaus zu spüren war, hatte Rätzke für Dieye keine weiterführende Anstellung im Angebot. „Aber meine Hochachtung davor, wie er sich hier in einer fremden Kultur eingebracht hat“, sagt der ehemalige Chef.

Deutsch bereits im Senegal gelernt

Tatsächlich ist die Geschichte von Dieye beeindruckend. Vor vier Jahren kam er mit dem Flugzeug aus dem Senegal in Hannover an – mit einem Visum für die Aufnahme eines Studiums im Gepäck. Grundkenntnisse in Deutsch hatte er zuvor in der Hauptstadt Dakar mit einem Sprachkurs beim Goethe-Institut erworben. „Doch mit dem Studium hat es nicht klappt. Ein Kumpel in meiner Mannschaft hat mir dann einen Tipp gegeben“, sagt der 29-Jährige, der damals wie heute bei Niedersachsen Döhren Fußball spielt. Sein Mitspieler Oliver Zapf hatte beim Umweltdruckhaus eine Ausbildung zum Mediengestalter absolviert und empfahl seinen ehemaligen Lehrbetrieb.

Nach einem Praktikum begann Dieye im August 2018 seine Ausbildung. Bis dahin hatte er in Hannover beim Bildungsverein Soziales Lernen sein Sprachniveau auf C1 (weit fortgeschritten) erweitert. Eine gute Voraussetzung für den Einstieg in die Berufswelt – die aber auch mit Schwierigkeiten verbunden war, wie sich Dieye mit einem Augenzwinkern erinnert. „Ich kannte vorher nur Grammatik und Ableitungen.“

Das Fachchinesisch lernte er trotzdem recht schnell. „Auch weil mir die Kollegen immer viel geholfen und mich von Anfang an toll aufgenommen haben“, berichtet der 29-Jährige rückblickend. So konnte er sich auf seine Aufgaben im Lager konzentrieren, zudem erwarb er in einer Fahrschule den Gabelstaplerführerschein. Damit besitzt er nun zahlreiche Qualifikationen. In Dakar machte er zunächst das Abitur und legte dann an einer privaten Hochschule seinen Bachelor in Industriemanagement ab.

Die Frage an seinen Ex-Chef muss erlaubt sein: Worin lagen denn seine besonderen Begabungen? „Er war immer pünktlich, fleißig, zuverlässig und freundlich, wollte zudem immer dazulernen.“ Viele deutsche Tugenden hat Dieye also bereits verinnerlicht. Und sogar mehr als das. „Ich denke schon deutsch“, sagt er und lacht. Sicherlich eine gute Voraussetzung für eine Zukunft im hiesigen Arbeitsmarkt.

Von Stephan Hartung