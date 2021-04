Langenhagen

Das lange Osterwochenende hat wegen der seit Donnerstag, 1. April, verhängten Ausgangssperre für die Polizei Langenhagen einige Arbeit bedeutet. Wie Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Dienstag berichtete, wurden wegen entsprechender Verstöße 20 Anzeigen gefertigt – die meisten habe es am Sonnabend gegeben. Der Großteil entfiel auf nicht beachtete Corona-Regeln, aber es gab auch acht Fälle wegen Missachtung der ab 22 Uhr geltenden und bis 5 Uhr gültigen Ausgangssperre.

Keine Maske: Kontrolle fördert 30 Gramm Marihuana zu Tage

Mehr noch: Drei jungen Männern aus drei verschiedenen Haushalten wurde gleich am Donnerstag das Nichttragen einer Gesichtsmaske in einem Auto am Bahnhof Langenhagen-Zentrum zum Verhängnis. Das Trio wurde deshalb kontrolliert. Alle drei kassierten zunächst eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen. Als die Beamten gegen 15.40 Uhr das Auto jedoch genauer in Augenschein nahmen, entdeckten sie auch noch rund 30 Gramm Marihuana im Inneren des Fahrzeugs. Diese Menge deute durchaus auf den Handel mit Betäubungsmitteln hin, sagt Bunke. Eine entsprechende weitere Anzeige gegen den Fahrer war die Folge.

„Sänger“ und Zeugen kassieren Anzeigen

Richtig dumm ist es für zwei Anwohner am Gieseckenkamp in Langenhagens Stadtteil Wiesenau gelaufen. Sie hatten am Sonnabend, 3. April, gegen 22.30 Uhr einen Mann im Brinker Park lautstark singen hören. Sie alarmierten wegen der Ruhestörung die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten diese auch den 25 Jahre alten „Sänger“, der in der Folge eine Anzeige wegen Verstoß gegen die Ausgangssperre kassierte.

Doch auch die beiden Anzeigenerstatter wollten offenbar selbst dem Krach auf die Spur kommen und schauten im Park nach – und verstießen so ebenfalls gegen die Auflagen, sagt Ermittler Bunke. Auch gegen das Duo fertigten die Streifenbeamten entsprechende Anzeigen.

Feiernde wollen das Feld nicht räumen

In der Nacht zum Sonntag fielen Feiernde wegen der Lautstärke im Zentrum Langenhagens auf. Gegen 22.20 Uhr riefen Nachbarn die Polizei wegen des Krachs, der aus einer angrenzenden Wohnung schallte. Die alarmierten Beamten trafen dann in einer Wohnung drei Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren an, die aus drei verschiedenen Haushalten stammten. Die Folge waren Anzeigen gegen alle drei, die zudem das Feld räumen mussten.

Doch die Ansprache der Polizei zeigte Bunkes Angaben zufolge augenscheinlich keine große Wirkung. Denn bereits gegen 0.45 Uhr ging der nächste Anruf in der Langenhagener Wache ein. Beim zweiten Besuch in der Wohnung hatte das zuvor verwarnte Trio sogar noch weiblichen „Zuwachs“ erhalten – von der eigentlichen Mieterin der Räume. Den Besuchern habe es auch nicht geholfen, sich bei der neuerlichen Kontrolle schlafend zu stellen beziehungsweise sich in einem Fall hinter einem Sofa zu verstecken, sagt der Ermittler. Erneut erhielten alle drei sowie die Bewohnerin entsprechende Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit. Den Besuchern sei zudem deutlich gemacht worden, nun besser das Feld zu räumen.

Ausrede: Unwissenheit schützt nicht vor Strafe

Zudem hatten Polizisten am Karfreitag am Stadtweg in Engelbostel eine Gruppe 17 und 18 Jahre alter Jugendlicher angetroffen, die dort auf einem Kunstrasenplatz Fußball spielten. Auch das verstoße aktuell gegen die Corona-Regeln, sagt Bunke.

Überhaupt mussten die Beamten immer wieder feststellen, dass die Ertappten versuchten, sich unwissend zu geben – nichts von einer Ausgangssperre oder bestehenden Corona-Regeln gehört zu haben. Doch diese Ausreden hätten nichts genutzt, sagt Bunke. Er kündigt weitere Kontrollen während der bislang bis zum 12. April geltenden Ausgangsbeschränkungen an.

Positiv wertet der Ermittler aber, dass es über das gesamte Wochenende keinerlei Verstöße in den gastronomischen Betrieben in der Stadt gegeben habe.

Von Sven Warnecke