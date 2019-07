Langenhagen

Die Glocke muss läuten – sonst ist die ganze Mühe vergeblich. Also recke ich erst einmal den Kopf in die Höhe und schaue mir die Kletterwand an, die die Schattenspringer – der Betreiber des Hochseilgartens Isernhagen – im CCL-Neubau zwischen Herrenausstatter und Damenbekleidungsgeschäft aufgehängt haben. Sie misst neun Meter, umfasst zwei Balkenelemente und zwei Kletternetze. Und ebenjene Glocke, gefühlt unter dem Dach, die nur derjenige schlagen kann, der die Wand bezwungen hat.

Doch bevor ich den von unten so harmlos aussehenden Parcours beginne, erhalte ich von Célestine eine kurze Einweisung. Ganz klar: Ich werde mich daran halten, denn die Hochseilgartenmitarbeiterin ist quasi meine Lebensversicherung für die nächsten zehn Minuten. Also zupfe ich brav die Ohrringe heraus, lege die Kette ab und ziehe das Handy aus der Hosentasche. Auch das Halstuch eignet sich nicht für den Aufstieg, wie mir Betreuer Karl versichert.

Zur Galerie Derzeit können Kinder täglich im CCL in Langenhagen ein neun Meter hohes Kletterelement erklimmen. Doch wie kommt man da eigentlich hoch? Und wie ist der Ausblick über die Ladenzeile im Einkaufszentrum? HAZ-Redaktionsleiterin Antje Bismark hat es ausprobiert.

Célestine zieht die Sicherheitsleine stetig nach

Er steckt mich in den notwendigen Sicherheitsgurt und zieht ihn ordentlich fest. Ich ziehe noch einmal ein bisschen mehr, sicher ist sicher. Und dann läutet die Glocke. Aber nicht von mir, sondern von einem zierlichen Mädchen, das in geradezu atemberaubendem Tempo das Kletterelement hochgestiegen ist. Aus den Augenwinkeln hatte ich noch gesehen, dass sich meine Vorgängerin mit einem Bein auf das Netz gestellt hat und mit dem anderen auf den daneben hängenden Holzbalken. Den Trick merke ich mir, und dann geht es auch schon los.

„Halte dich nicht an der Sicherheitsleine fest“, sagt Célestine. „Und geh langsam, dann kann ich die Leine gut nachziehen.“ Diese Ermahnung wäre unnötig gewesen, das Tempo der Schülerin kann ich ohnehin nicht halten. Zumal ich beim Einsteigen auf die unterste Sprosse etwas zu viel Schwung nehme und die meterhohe Wand erst mal richtig zum Vibrieren bringe. Gut gemacht, denke ich noch voller Selbstironie, und dann ziehe ich mich langsam hoch – in Gedanken an Kollegen, die aus Höhenangst oder zu viel Gewicht dankend das Kletterangebot ausgeschlagen haben. Denn erklimmen darf die Wand eigentlich nur, wer weniger als 70 Kilogramm wiegt und normalerweise nicht älter als zwölf Jahre ist.

Beim Aufstieg hilft der Tritt auf Balken und Netz

Deshalb beneiden mich einige Erwachsene auch um meinen Aufstieg, während sie aus meiner Sicht immer kleiner werden. Kletterstufe um Kletterstufe ziehe ich mich höher, die Arme werden schwerer, das Durchatmen auch, und dann lohnt sich der Trick meiner Vorgängerin: Das linke Bein stelle ich auf den festen Holzbalken, das rechte auf das Netz – und dann muss ich eigentlich nur noch auf die zweite Zwischenebene kommen. Aber wie? Ich greife intuitiv an den letzten senkrechten Kletterbalken, finde dort Halt für die rechte Hand, und schon ist die ersehnte Ebene nicht mehr so schwierig zu erreichen. Ein großer Schritt hinauf, ein ausgestreckter Arm – dann läutet die Glocke.

Erst in diesem Moment finde ich Zeit für einen Rundumblick durch das CCL, schließlich stehe ich mitten zwischen den Ebenen im Obergeschoss. Célestine winkt fröhlich von unten, dann zieht sie mich in Sekunden mit dem Sicherheitsseil zu Boden. „Perfektes Tempo“, sagt sie lobend. Immerhin. Am Ende bleibt ein wenig Stolz, dass ich es geschafft habe – während Karl mich aus dem Sicherheitsgeschirr befreit und das nächste Kind festzurrt. Sicher ist eben sicher.

Information: Noch bis Sonnabend, 20. Juli, geben Trainer täglich von 13 bis 19 Uhr den jungen Besuchern des Centers eine Einweisung und helfen beim Anlegen der Klettergurte.

Von Antje Bismark