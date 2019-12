Langenhagen

Der einzige stationäre Blitzer in Langenhagen ist erneut demoliert worden. Nach Auskunft von Polizeisprecherin Astrid Körner hatten Unbekannte am ersten Weihnachtsfeiertag den Blitzer in Brand gesteckt. Gegen 0.05 Uhr entdeckte ein Autofahrer das Feuer und alarmierte die Polizei. Streifenbeamte konnten nach ihrem Eintreffen die Flammen mit einem Handfeuerlöscher ersticken. Die ebenfalls alarmierte Langenhagener Ortsfeuerwehr kontrollierte anschließend noch die Einsatzstelle auf Brandnester.

Langenhagener Blitzer galt eigentlich als sicher gegen Vandalismusschäden

Noch ist unklar, wie der eigentlich als vandalismussicher geltende Blitzer in Brand gesetzt werden konnte. Quelle: Sven Warnecke

Mitarbeiter der Stadt sperren Areal ab

Die Polizei sucht nun die Täter. Sie bittet mögliche Augenzeugen, sich unter Telefon 0511 / 1094215 zu melden. Zudem soll ermittelt werden, wie die Geschwindigkeitsmessanlage überhaupt in Brand gesteckt werden konnte. Mitarbeiter der Stadt sicherten noch am ersten Weihnachtsfeiertag das Areal mit Absperrgittern ab. Ob der Blitzer noch in Betrieb ist, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Die Stadtverwaltung war am Donnerstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Höhe des Schadens steht ebenfalls noch nicht fest, genauso wenig die Dauer einer jetzt nötigen Reparatur.

Langenhagener Blitzer kostete rund 75.000 Euro

Seit Dezember 2013 steht der erste – und bisher auch einzige – stationäre Blitzer in Langenhagen. Jeder Fahrer, der auf der Bothfelder Straße Richtung Osten mit mehr als 50 Kilometern pro Stunde unterwegs ist, wird zur Kasse gebeten. Die Stadt hatte sich das Gerät rund 75.000 Euro kosten lassen. Inzwischen kamen aber auch mehrere Rechnungen für notwendige Reparaturen hinzu. Und das, obwohl der ehemalige Bürgermeister Friedhelm Fischer den Blitzer einst als sicher vor Vandalismus beworben hatte. Doch das ist nicht wirklich so zutreffend, wie Randalierer immer wieder bewiesen hatten.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke