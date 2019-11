Hannover

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits Mitte Oktober auf der Autobahn 352 zugetragen hat. Am 19. Oktober, einem Sonnabend, entdeckten Beamte der Autobahnpolizei auf der Strecke in Richtung Hamburg am Fahrbahnrand einen Fahrradträger für ein Auto sowie zwei silberne E-Bikes. Da sich die Besitzer bis heute nicht bei der Behörde gemeldet haben, hat die Polizei jetzt Fotos der Fundstücke veröffentlicht.

Die Autobahnpolizisten stießen an 19. Oktober gegen 7 Uhr auf die elektrischen Fahrräder und den Anhänger. Sie standen zwischen den Anschlussstellen Flughafen und Langenhagen-Kaltenweide am Rand der Strecke. Der Anhänger war offenbar unter dem zu hohen Gewicht der Räder abgerissen. Der Autofahrer muss den Unfall bemerkt haben. Er hielt an, stellte die Fahrräder zur Seite und setzte seine Fahrt fort.

Es handelt sich um zwei E-Bikes der Marke Kettler. Beide sind schwarz und haben einen verschließbaren Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Die Lenker sind silbern. Ein Autokennzeichen befand sich nicht an dem Fahrradträger. Die Besitzer der Bikes müssen nicht mit einer hohen Strafe rechnen. Die Polizei hat wegen des Vorfalls lediglich eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes der Ladungssicherung erstattet.

Von tm