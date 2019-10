Langenhagen

Böse Überraschung nach dem Urlaub: Unbekannte haben am Flughafen ein Auto aufgebrochen und das mobile Navigationsgerät gestohlen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers schlugen die Täter zwischen Donnerstag, 6 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, im Parkhaus 6 an der Flughafenstraße am Airport zu. Sie hatten es auf einen dort geparkten Mercedes E220 abgesehen. In das Innere des Wagens gelangten die Unbekannten über den Kofferraum. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 300 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley