Langenhagen

Am Silbersee in Langenhagen ist am Sonnabendabend ein Badegast verunglückt. Rettungstaucher der Feuerwehr und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) konnten den zuvor urplötzlich untergegangenen Mann erst nach etwa einer Stunde in drei Metern Tiefe finden und bewusstlos aus dem Wasser bringen. In einem Rettungswagen begannen Notfallsanitäter dann sofort, das leblose Unglücksopfer zu reanimierten. Laut Feuerwehr schwebt der Mann jedoch in Lebensgefahr.

Von Ingo Rodriguez