März 2017: Ein 20-Jähriger will mit zwei Freunden vom Ufer des Silbersees aus zu einer Badeinsel auf dem See schwimmen. Einer der drei macht auf halbem Wege kehrt und schwimmt zum Ufer zurück. Die anderen beiden peilen weiter den Ponton an. Als der erste die Badeinsel erreicht, hört er hinter sich die Hilferufe seines Freundes. Offenbar haben den 20-Jährigen die Kräfte verlassen. Der junge Mann auf der Badeinsel springt ins Wasser, um seinem Freund zu helfen. Der dritte junge Mann, der inzwischen zurück am Ufer ist, hört die Scheie ebenfalls und schwimmt erneut in Richtung Badeinsel. Beide können ihrem Freund aber nicht mehr helfen: Der 20-Jährige gerät unter Wasser und ist nicht mehr zu sehen. Die Rettungskräfte entdecken den leblosen Körper des 20-Jährigen nach etwa zwei Stunden, der Notarzt kann nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Juli 2018: Ein siebenjähriger Junge gerät eines Abends beim Baden plötzlich unter Wasser. Passanten können schnell eingreifen und den Jungen aus dem Wasser holen. Unter den Ersthelfern befinden sich eine Kinderärztin und zwei Notfallsanitäter, die gerade zufällig privat am See sind. Ein Rettungswagen bringt den Siebenjährigen in die Medizinische Hochschule, doch einige Tage später stirbt der Junge an den Folgen des Badeunfalls.

Juli 2018: Exakt eine Woche später geht an einem Nachmittag ein 15-Jähriger im Silbersee unter. Helfer entdecken den Jugendlichern nach einer Viertelstunde 15 Meter vom Ufer entfernt in etwa zwei Metern Tiefe. Der 15-Jährige wird reanimiert und kommt in die Medizinische Hochschule. Zwei Wochen später erliegt er dort seinen schweren Verletzungen.

