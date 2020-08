Kaltenweide

Wer auf der Autobahn 352 nördlich von Hannover bei Langenhagen regelmäßig unterwegs ist, muss sich in mehreren Nächten auf Sperrungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten. Die Landesstraßenbaubehörde lässt zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und der Anschlussstelle Kaltenweide die Betonplatten auf der Fahrbahn erneuern. Doch dafür ist jeweils mehrere Stunden lang eine Sperrung der Autobahn in eine Richtung notwendig.

Zunächst rücken die Bauarbeiter auf der Strecke in Richtung Dortmund an. Zwischen Donnerstag, 20. August, 19 Uhr, und Freitag, 21. August, 5 Uhr, kommen Auto- und Lastwagenfahrer deshalb nicht von der Autobahn 7 auf die A 352. Die Landesstraßenbaubehörde bittet Betroffene, in dieser Zeit der örtlichen Umleitung U2 zu folgen. Diese lenkt Autofahrer an der Anschlussstelle Mellendorf von der A 7 und führt durch die Wedemark zur Auffahrt Kaltenweide an der A 352. Alternativ können Verkehrsteilnehmer weiter über die A 7 zum Kreuz Kirchhorst und dort auf die A 37 weiter zur A 2 in Richtung Dortmund fahren.

Anzeige

Arbeiten in Richtung Hamburg wenige Tage später

Von Montag auf Dienstag und Dienstag auf Mittwoch dann – 24., 25. und 26. August – gehen die Arbeiten in Fahrtrichtung Hamburg weiter. Zwei Nächte muss die Strecke in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden – jeweils von 19 bis 5 Uhr. Autofahrer, die in dieser Zeit auf der A 352 gen Norden unterwegs sind, werden an der Anschlussstelle Kaltenweide zwangsweise von der Autobahn geleitet und müssen der U5 folgen.

Weitere HAZ+ Artikel

In der Nacht zum 26. August – also zu Mittwoch – ist es zudem nach Angaben der Verkehrsbehörde nicht möglich, in Richtung Hamburg an der Abfahrt Mellendorf die A 7 zu verlassen. Wer mit Fahrtziel Mellendorf unterwegs ist, sollte ab der Anschlussstelle Großburgwedel der U43 folgen. „Die Auffahrt zur A 7 in Fahrtrichtung Hamburg an der Anschlussstelle Mellendorf ist von den Arbeiten nicht betroffen“, kündigt Friedhelm Fischer, Leiter der Landesstraßenbaubehörde im Geschäftsbereich Hannover, an und bittet um Verständnis für auftretende Verkehrsbehinderungen.

Von Julia Gödde-Polley