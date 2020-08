Langenhagen

Diese Bauarbeiten waren nicht geplant, sind aber notwendig: Die Stadtentwässerung hat am Sonnabend festgestellt, dass ein Regenwasserschacht in der Hindenburgstraße defekt ist. Bereits am Montag haben die Mitarbeiter mit den Reparaturarbeiten begonnen. Die Straße ist deshalb in Höhe der Einmündung zum Elbeweg halbseitig für den Verkehr gesperrt. Und das soll voraussichtlich für zwei Wochen so bleiben. So dauerten die Bauarbeiten, teilt Rathaussprecherin Juliane Stahl mit.

Mehrere Anwohner hatten sich Tage zuvor über Verschmutzungen und Geruchsbelästigung am Graben an der Kolberger Straße beschwert. Der Bereitschaftsdienst der Stadtentwässerung habe umgehend mit der Suche nach der Ursache für die Verschmutzung begonnen, berichtet Stahl. Fündig wurden die Experten an dem Regenwasserschacht in Höhe des Elbeweg. Dieser liegt unter der Erde, führt unter der Bothfelder Straße hindurch und mündet schließlich in den Graben parallel zur Kolberger Straße.

Nachdem die Arbeiter die Ursache gefunden hatten, setzten sie Stahls Angaben zufolge noch am Wochenende an mehreren Stellen mobile Pumpen ein. „Der Abschnitt des defekten Schachts ist nun trockengelegt“, heißt es aus dem Rathaus. „Eine weitere Verschmutzung des Regenwassers kann damit ausgeschlossen werden.“

Von Julia Gödde-Polley