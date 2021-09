Hannover

Ein Radschnellweg zwischen Hannover und Langenhagen wäre 11,1 Kilometer lang, hochwertig, alltagstauglich und für Kosten von 15,7 Millionen Euro zu haben. Das sind die Ergebnisse einer vom hannoverschen Planungsbüro PGV-Alrutz angefertigten Machbarkeitsstudie, die im Verkehrsausschuss der Regionsversammlung vorgestellt wurde.

Radschnellwege sind bis zu 4,50 Meter breit, durchgängig asphaltiert und gut ausgeleuchtet; Radler haben Vorrang. Ziel ist es, vor allem Pendler – von denen es nach Angaben der Region zwischen Hannover und Langenhagen täglich 18.000 gibt – zum Umstieg vom Auto auf das Fahrrad zu bewegen.

Trassenführung steht so gut wie fest

„Der Radschnellweg könnte die erste kommunale Verbindung dieser Art in der Region werden“, sagt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Der Grund dafür sei, dass es für die vorgeschlagene Trassenführung kaum Alternativen gebe.

Die Strecke nach Langenhagen beginnt in Hannover an der Hamburger Allee, führt dann über Lister Meile, Fridastraße, Lisbethstraße, Göbelstraße, Röntgenstraße und Wöhlerstraße in die Tannenbergallee. Hinter der Brücke über den Mittellandkanal geht es weiter Richtung Autobahn und Silbersee, dann über das Langenhagener Zentrum zur Karl-Kellner-Straße. Wo diese im Ortsteil Krähenwinkel in die Walsroder Straße einmündet, endet die Strecke.

Die vorhandene Brücke über die Autobahn entspricht nicht den Standards für einen Radschnellweg. Quelle: Haase

Einen Engpass bildet die vorhandene Brücke über der Autobahn 2, die täglich von bis zu 3000 Radlern genutzt wird und für die Anforderungen an einen Schnellweg zu schmal ist. „Perspektivisch ist ein Neubau erforderlich“, sagt Franz. Dieser allein würde mehr als 2 Millionen Euro kosten.

Baubeginn im kommenden Jahr angepeilt

Die beiden Städte müssen sich nun anhand der Studie an Detailplanungen machen. Nach Einschätzung der Region kann die Strecke von 2022 an nach und nach ausgebaut und bis Ende 2025 komplettiert sein. Ausnahme dabei ist die Autobahnbrücke, die erst 2027 zur Verfügung stünde. Bei der Finanzierung des Gesamtpaketes setzt die Region auf Förderung durch Bund und Land, die mindestens 75 Prozent der Summe übernehmen sollen.

Die beiden anderen Schnellwegprojekte in der Region sollen jeweils die Landeshauptstadt mit Lehrte und Garbsen verbinden. In Lehrte allerdings fehlt es noch an einer Einigung über die Streckenführung. Gleiches gilt für die Piste nach Garbsen auf hannoverschem Gebiet – unter anderem, weil die Leinemasch Naturschutzgebiet und im Bereich des Westschnellweges kaum Platz vorhanden ist.

Von Bernd Haase