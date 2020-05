Bahnhofstraße: Ende März sind an der Bahnhofstraße die Baufahrzeuge angerückt. Stadtsprecherin Juliane Stahl spricht von einem Leuchtturmprojekt im Sanierungsgebiet Kernstadt Nord/Walsroder Straße. Die von der Stadt beauftragte Firma erneuert die Fahrbahn von Grund auf und teilt die Straßenbereiche neu auf. So entstehen auf beiden Seiten etwa 2,50 Meter breite Gehwege und neue Grünflächen. Das soll zur Verkehrsberuhigung beitragen. Zusätzlich gibt es barrierefreie Querungswege und einen neuen Regenwasserkanal. Die Arbeiten haben zwischen Walsroder Straße und Fröbelweg begonnen, gehen dann vom Fröbelweg bis zur Karl-Kellner-Straße weiter. Im dritten Abschnitt wird die Bahnhofstraße auf voller Länge gesperrt, zum Schluss der Einmündungsbereich Fröbelweg/ Bahnhofstraße. Die Bauarbeiten sollen noch bis Ende August dauern.

Erikastraße: Bis voraussichtlich Ende Juni haben die Anwohner der Erikastraße in Engelbostel Bauarbeiten vor ihrer Haustür. Der Wasserverband Garbsen-Neustadt saniert die Wasserrohre. Seit 23. März erneuern die Arbeiter die Hauptleitung. Zudem bekommen die Häuser neue Wasseranschlüsse. Das Unternehmen geht in mehreren Abschnitten vor. Dafür sind Sperrungen der Straße notwendig.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Auf der Karlsbader Straße klafft eine große Rinne in der Fahrbahn. Quelle: Sven Warnecke

Kolberger, Karlsbader und Dresdener Straße: Seit Ende Juli 2019 verlegt eine Firma im Auftrag von Enercity in der alten Silberseesiedlung nördlich der Bothfelder Straße auf einer Länge von etwa 900 Metern neue Wasserleitungen. Eigentlich sollten die Arbeiten ursprünglich Ende Januar abgeschlossen sein. Als Grund für die Verzögerungen nennt Enercity-Sprecher Dirk Haushalter den vielen Regen in den Wintermonaten. Zudem habe es streckenweise schlechten Baugrund gegeben, die Wiederherstellung der Oberfläche habe „mehr Aufwand“ benötigt als geplant. Deshalb dauern die Arbeiten voraussichtlich noch bis Ende Mai. Aktuell ist die Firma im letzten Bauabschnitt an der Dresdener Straße aktiv. „In der kommenden Woche werden wir mit den abschließenden Oberflächenarbeiten beginnen“, so Haushalter.

Le-Trait-Platz: Auf dem Le-Trait-Platz in Godshorn lässt die Region Hannover die Bushaltestellen barrierefrei umbauen. Im April wurde die auf der östlichen Seite erneuert. Bis zum 18. Mai soll die Haltestelle auf der westlichen Fahrbahn fertiggestellt sein. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen Behinderungen in Kauf nehmen.

Lindenstraße: Die Stadtentwässerung lässt seit 14. April in der Lindenstraße in Kaltenweide einen Teil des Kanals sanieren. Zwischen den Hausnummern 28 und 32 ist die Straße deshalb für den Verkehr gesperrt. Von der Kananoher Straße ist die Lindenstraße einzig für Anlieger bis zur Baustelle frei. Das Durchfahrtsverbot am nordwestlichen Ende der Clara-Schumann-Straße ist während der Bauarbeiten, die bis zum Freitag, 8. Mai, dauern sollen, aufgehoben.

Die Rathenaustraße ist im Abschnitt zwischen Im Hohen Felde und Gladiolenstraße gesperrt. Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen lässt dort Leitungen für das Nahwärmenetz verlegen. Quelle: Julia Gödde-Polley

Rathenaustraße, Gladiolenstraße, Irisstraße: Die Rathenaustraße ist seit dem 2. April zwischen der Straße Im Hohen Felde und der Gladiolenstraße für den Autoverkehr gesperrt. Der Gehweg bleibt auf einer Seite frei. Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen (EPL) verlegt dort neue Leitungen für das Nahwärmenetz. Die Bauarbeiten betreffen auch die Gladiolenstraße und die Irisstraße, allerdings laut Stadtsprecherin Juliane Stahl nur abschnittsweise, sodass die Straßen nicht komplett gesperrt sind. Ende Juli sollen die Arbeiten beendet sein. Bis dahin führt eine Umleitung über die Straßen Im Hohen Felde, Godshorner Straße und Straßburger Platz. Am Übergang der Rathenaustraße zum Straßburger Platz steht kein Absperrpoller, sodass Autofahrer den Bereich passieren können.

Resser Straße, Koppeldamm: Die Stadt lässt entlang der Resser Straße in Engelbostel den Gehweg auf östlicher Seite erneuern – mit zeitweiliger Ampelregelung. Die Arbeiten an der Straße in Richtung Wedemark sind aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbotenen Kampfmittelsondierung erst mal gestoppt. Vor Beginn der Arbeiten hatte es Konflikte zwischen Anwohnern und Stadt gegeben: Einige Anwohner hatten ihre Zäune bis zu zwei Meter weit in den öffentlichen Raum verlegt – dorthin, wo jetzt die Bauarbeiten stattfinden.

Reuterdamm: Seit Mitte Februar lässt Enercity am Reuterdamm auf Höhe der Straße Im Gehäge am Wasser- und Stromnetz arbeiten. Zurzeit ist der dritte und letzte Abschnitt dran am Einmündungsbereich der beiden Straßen. Ein Teil der Fahrbahn und ein Gehweg sind gesperrt. Radfahrer können den freien Gehweg mitnutzen, müssen aber absteigen. Der Verkehr werde über eine mobile Baustellenampel geregelt, teilt Enercity-Sprecher Haushalter mit. Wegen der Bauarbeiten drehen die Buslinien 600 und 122 früher um, und zwar an einer Ersatzhaltestelle auf Höhe der Poggenaue. Zuvor hatten die Bauarbeiter in zwei Abschnitten die Strom- und Wasserleitungen von der Hausnummer 130 – dem letzten Haus vor dem Ortsausgang Richtung Isernhagen – bis zum Fasanenweg erneuert. Mitte Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Endausbau des Seestädter Platzes in Kaltenweide hat begonnen. Quelle: Stadt Langenhagen

Seestädter Platz: Die Stadt lässt am Seestädter Platz in Kaltenweide den Straßenbereich mit neuen Stellflächen ausbauen. Der erste von drei Bauabschnitten reicht vom Wendekreis bis zum ersten Stichweg, der zweite bis zum nächsten, der dritte schließlich bis zum Übergang zur Straße Herrenfeld. An der östlichen Seite der S-Bahnstation stehen deshalb voraussichtlich bis August kaum Parkplätze zur Verfügung.

Sonnenweg: Seit Anfang März erledigt die Stadt mehrere Sanierungsarbeiten am Sonnenweg südlich der A 2. Dabei tauscht eine Firma die Straßenbeleuchtung aus, verlegt neue Leitungen und saniert den Regenwasserkanal punktuell. Gerade arbeitet sie zwischen Autobahnunterführung und Bachstraße. „Dieser Abschnitt ist zurzeit für den Verkehr gesperrt“, teilt Stahl mit. Die Straßen An der Autobahn, Wilhelm-Busch-Straße und Bachstraße sind Sackgassen. Umleitungsschilder führen die Verkehrsteilnehmer über die Straße Fuhrenkamp, Hackethalstraße und Heinrich-Heine-Straße. Zwischen Mitte und Ende Mai wechseln die Arbeiten dann in den Abschnitt zwischen Bach- und Beethovenstraße. Dort soll ein verkehrsberuhigter Bereich ( Spielstraße) entstehen. Fuß- und Radweg sind dann nicht mehr voneinander getrennt, Autos müssen langsamer fahren. Zuletzt arbeitet die Firma im Bereich von der Beethoven- bis zur Heinrich-Heine-Straße – bis November.

Auf der Theodor-Heuss-Straße in Langenhagen sind die Bauarbeiten in vollem Gange Quelle: Sven Warnecke

Theodor-Heuss-Straße: Die Theodor-Heuss-Straße ist zwischen Reuterdamm und Robert-Koch-Straße zurzeit nur von Norden aus befahrbar. Die Stadt lässt auf einer Fahrbahnseite die Trinkwasserleitung erneuern. Autofahrer, die von Süden aus kommen, gelangen nur bis zur Wasserwelt und zur Pferderennbahn. Die weiträumig ausgeschilderte Umleitung (U 11) führt sie über die Bothfelder Straße und die Walsroder Straße zur Kreuzung Am Pferdemarkt/ Reuterdamm. Lediglich für Busse des öffentlichen Nahverkehrs gelten Ausnahmeregeln. Wer in angrenzenden Straßen wohnt, kann diese vom Reuterdamm aus befahren. Die Teilsperrung der Theodor-Heuss-Straße dauert voraussichtlich noch bis Ende Mai. Viele Autofahrer verstoßen derzeit gegen die dort geltenden Verkehrsregeln. Die Polizei hat deshalb weitere Kontrollen angekündigt.

Vinnhorster Straße: Noch voraussichtlich bis Freitag, 8. Mai, ist die Vinnhorster Straße zwischen der Einmündung Hauptstraße und Langenhagener Straße (L 382) in beide Richtungen gesperrt. Die Region Hannover lässt die Strecke der Kreisstraße 326 zwischen der Flughafenstadt und Hannover sanieren. Die Querverbindungen der Hauptstraße und der Brinker Straße sind weiterhin halbseitig befahrbar. Die Umleitung führt aus Hannover kommend von der Vinnhorster Straße über die Hauptstraße sowie den Le-Trait-Platz, die Hermannsburger Straße weiter zur Langenhagener Straße, sagt Stahl. In Richtung Süden ist die Route in umgekehrter Reihenfolge möglich. Die Anschlussstelle Vinnhorster Straße zur Flughafenstraße (B 522) ist gesperrt.

Von Julia Gödde-Polley und Konstantin Klenke