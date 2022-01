Hannover

Das Recyclingunternehmen Befesa hat mit dem Wiederaufbau seiner zerstörten Anlagen am Brinker Hafen in Hannover begonnen. Anfang November brach bei der Installation einer neuen Filteranlage ein Großbrand aus, der Feuerwehreinsatz dauerte 24 Stunden. Da weite Teile zerstört wurden, ruht das Wiederaufbereiten der Aluminium-Salzschlacke seitdem. Auf Anfrage teilt die Firma nun mit, definitiv am Traditionsstandort Hannover festzuhalten.

„Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt, lässt sich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern“, sagt eine Befesa-Sprecherin. Dank der guten Arbeit von Rettungskräften und den eigenen Angestellten sei es aber gelungen, dass niemand verletzt wurde und der Brand nicht noch mehr Zerstörungen anrichten konnte. So fiel den Flammen am 5. November 2021 bloß eine der beiden Produktionsstätten zum Opfer. Dennoch steht nun alles still, mindestens ein Gebäude ist einsturzgefährdet.

Gefahrstoffe bleiben auf Befesa-Gelände

Über Stunden konnte die Feuerwehr die drei betroffenen Befesa-Hallen nur von außen löschen. Die rund 200 Retter schützten außerdem die mit mehreren Zehntausend Litern gefüllten Säuretanks hinter dem Kesselhaus. Die Gefahrstoffe lagern dort weiterhin, laut Gewerbeaufsichtsamt (GAA) Hannover sind die Behälter sicher. Unmengen an kontaminiertem Löschwasser wurden zudem aufgefangen, manches lief aber auch direkt in die Kanalisation. Laut Regionssprecher Klaus Abelmann stellten aber sowohl die Untere Wasserbehörde als auch die Stadtentwässerung keine Umweltbelastungen fest.

Schweißarbeiten ausgerechnet an der neuen Filteranlage lösten den Brand aus. Das 12 Millionen Euro teure System sollte eigentlich schon seit Oktober die Abluft von Ammoniakdämpfen befreien. Der Gestank beim Recyclingprozess führte regelmäßig zu Anwohnerprotesten aus Brink-Hafen, Vinnhorst und Langenhagen. Aluminium-Salzschlacke fällt in Schmelzwerken an. Das Salz schwimmt auf der Metallschmelze, verhindert die Oxidation und nimmt die Verunreinigungen des Schrotts auf. Befesa bereitet nach eigenen Angaben weltweit jährlich 130.000 Tonnen solcher Industrieabfälle auf, damit 60.000 Tonnen davon wieder als Wertstoffe genutzt werden können.

Neustart „idealerweise“ noch in diesem Jahr

Rund 200 Feuerwehrleute waren zu Spitzenzeiten im Einsatz. Erst nach 24 Stunden war das letzte Glutnest in den Befesa-Hallen gelöscht. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Schon drei Tage nach dem Brand begannen die Planungen für den Wiederaufbau. „Das Werk in Hannover bleibt wichtig für unsere Geschäftsaktivitäten“, sagt die Befesa-Sprecherin. Zurzeit würden Angebote von Baufirmen eingeholt. Ob nach dem Umbau auch die sogenannte Stabrohrmühle wieder nachts arbeiten darf, ist offen. Das Gerät zerkleinert Salzschlacke für die weitere Verarbeitung. Das GAA hatte die Nutzung im Mai 2019 wegen der Erschütterungen zwischen 22 und 6 Uhr untersagt. Das Verwaltungsgericht wies die Klage dagegen seitens Befesa kurz nach dem Brand ab.

Durch den Großbrand erlischt auch nicht die grundsätzliche Erlaubnis für die Recyclingtätigkeiten. „Die Anlage darf nach dem Wiederaufbau auch so wieder in Betrieb gehen“, sagt ein GAA-Sprecher. Allerdings muss Befesa wieder eine Ammoniak-Filteranlage bauen. Einen genauen Zeitplan für den Neustart gibt es zwar noch nicht. Laut Befesa-Sprecherin soll der Betrieb aber „idealerweise noch im Laufe dieses Jahres“ wieder starten. Das Unternehmen sei mittlerweile seit mehr als 30 Jahren in der Landeshauptstadt aktiv – „und wir wollen noch lange hierbleiben“.

Von Peer Hellerling