Langenhagen/Hannover

Keine geöffneten Fenster, keine unbeschwerten Spaziergänge, keine Sommer im Garten: Die Menschen im Langenhagener Stadtteil Wiesenau und den benachbarten hannoverschen Stadtteilen Brink-Hafen und Vinnhorst klagen weiterhin über beißenden Ammoniakgeruch. Seit gut fünf Jahren gibt es immer wieder Beschwerden, geändert hat sich an der Situation trotz vieler Diskussionen und Forderungen jedoch nichts. Nun scheint wieder ein besonders dramatischer Punkt erreicht. Sogar Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer ( CDU) wirkt machtlos und hat einen offenen Brief an die Firma Befesa, Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und das Gewerbeaufsichtsamt geschickt.

Bürgermeister: „Hilflos und verärgert zurückgelassen“

Heuer schreibt, Befesa und die Gewerbeaufsicht hätten ihn und die Betroffenen hilflos und verärgert zurückgelassen. Er frage deshalb nun öffentlich, „was Befesa, die zuständigen Behörden in der Stadt Hannover und die Gewerbeaufsicht tun, um eine Gesundheitsgefährdung auszuschließen und die Belästigung schnellstmöglich abzustellen“. Die Belastungen hätten auf Basis der bei der Stadt eingegangen Meldungen sogar zugenommen, so Heuer weiter. Edeltraud-Inge Geschke, Bezirksbürgermeisterin des hannoverschen Stadtbezirks Nord, schließt sich Heuer in einem Schreiben an. Auch sie hätten wieder Beschwerden erreicht, und es sei schwierig, die Verzögerungen so hinnehmen zu müssen.

Anzeige

Rückblick: Mitte 2019 hatte es so ausgesehen, als würde sich die jahrelange Geruchsproblematik wortwörtlich in Luft auflösen. Die Befesa Salzschlacke GmbH im hannoverschen Stadtteil Brink-Hafen kündigte im Mai 2019 an, für 12 Millionen Euro das Gelände so zu überbauen, dass der Gestank künftig reduziert wird. Dort, wo Abfälle aus der Produktion von sogenanntem Sekundäraluminium recycelt werden, sollten fortan keine Gase mehr austreten und Bewohner wie benachbarte Industriebetriebe stören. Ziel: Fertigstellung 2020. Passiert ist bis heute nichts. Zumindest nicht baulich.

Die Firma liegt auf hannoverschem Stadtgebiet, der Gestank breitet sich allerdings bis in Teile Langenhagens aus. Quelle: Antje Bismark

Bewohner klagen über Atemwegsprobleme

Was die Bewohner stört, ist aber nicht nur die jahrelange Geruchsbelästigung. Einige klagen gar über Atemwegsprobleme, die sie auf das Ammoniak in der Luft zurückführen. Auch deshalb hat es in den Stadtteilen Langenhagens und Hannovers immer wieder Messungen gegeben. Bewohner alarmierten die Feuerwehr, die Polizei oder gleich das Gewerbeaufsichtsamt. Meist ohne Ergebnis. Zwar gibt es eine Emissionsrichtlinie für den Geruch. Und die wurde von Befesa laut Bernd Reese, Leiter des Gewerbeaufsichtsamts Hannover, durchaus in Teilen eingehalten. Ein Geruchsgutachten habe gezeigt, dass die Richtwerte in der umliegenden Wohnbebauung nicht überschritten würden, im umliegenden Industriebereich jedoch schon.

Messungen bringen nichts, weil es keinen Richtwert gibt

Auf der anderen Seite gibt es allerdings laut Reese für die Konzentration des Schadstoffs Ammoniak in der Luft überhaupt gar keinen Richtwert. Gesundheitsbedenken der Bewohner nachzugehen ist für die Behörde also gar kein so leichtes Unterfangen. Messungen gab es dennoch auch hierfür. Man habe sich an einem Grenzwert für Arbeitsschutz, der etwa für die Mitarbeiter in der Firma gilt, orientiert, sagt Reese. „Und wenn dieser Wert eingehalten wird, kann man davon ausgehen, dass keine Gefährdung besteht.“ Nach jetzigem Wissensstand liege also keine Gesundheitsgefahr vor, so Reese.

Doch auch, wenn er ungefährlich ist, ist der penetrante Ammoniakgestank für die Anwohner in den betroffenen Stadtteilen nicht mehr erträglich. Einige können deshalb kaum glauben, dass die vielen Messungen richtig liegen. Aber auch dafür gibt es eine Erklärung: Die Schwelle, ab wann der Mensch Ammoniak über den Geruch wahrnimmt, ist relativ niedrig. Der Grenzwert für die Gutachten hingegen liege weit darüber, erklärt Reese. Die deshalb wohl einzige und schon 2019 angedachte Lösung: Befesa überbaut die halboffenen Bereiche des Geländes, in dem die Materialien ausgasen.

Verzögerungen wegen Mängeln und Corona

Doch warum ist seitdem nichts passiert? Ganz untätig waren die Beteiligten tatsächlich nicht. Im Oktober 2019 reichte Befesa den Antrag für die versprochene Überbauung des geruchsverursachenden Bereichs beim Gewerbeaufsichtsamt ein. Das Unternehmen verknüpfte das aber offenbar mit dem Antrag auf eine Anlagenerweiterung. Reese vom Aufsichtsamt sagt, die Unterlagen seien in vielerlei Hinsicht mangelhaft gewesen, sodass etwa durch Nachreichungen zeitliche Verzögerungen entstanden seien.

Das Amt habe deshalb Anfang 2020 mit Befesa beschlossen, die Vergrößerung der Anlage zu verschieben und zunächst die Schließung der Halle separat umzusetzen. Dazu war ein Bauantrag beim Bauamt der Stadt Hannover nötig. Doch dann kam die Corona-Krise, von der Spanien – der Hauptsitz des Unternehmens und der beauftragten Planungsfirmen – zu Anfang besonders hart betroffen war. Laut Reese habe dies zu weiteren Verzögerungen geführt, weil teilweise nicht gearbeitet werden durfte.

Befesa reagiert nicht auf offenen Brief

Viele Monate sind seitdem verstrichen. Monate, über die sich auch Bürgermeister Heuer in seinem offenen Brief ob der Intransparenz von Befesa ärgert. Seit dem Versprechen auf Besserung für Langenhagen und Hannover im Jahr 2019 habe er nichts mehr über die weitere Entwicklung erfahren. Die Firma Befesa selbst äußert sich auf mehrfache Nachfrage zu den Vorwürfen zunächst nicht. Die Kommunikationsabteilung verspricht lediglich, für kommende Woche eine Antwort vorzubereiten. Auch Langenhagens Bürgermeister hat bislang nichts auf seinen Brief von vor Weihnachten gehört. Anders das Gewerbeaufsichtsamt, das Heuer in einem ausführlichen Schreiben die Gründe für die Verzögerungen erklärt.

Ende des Jahres könnte sich die Lage verbessern

Fest steht nun, dass Befesa den Antrag zur Verbesserung der Situation im August 2020 beim Bauamt der Stadt Hannover eingereicht hat. Die Verwaltung bestätigt den Eingang der Unterlagen auch auf Anfrage. Die Dauer des aktuellen Verfahrens sei bei einem umfänglichen Projekt wie diesem nicht ungewöhnlich, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Wird der Bauantrag für die Schließung der Halle genehmigt, könnten die baulichen Maßnahmen im Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein.

Ob der Gestank damit endet, wird sich dann zeigen müssen. „Wir gehen davon aus, dass sich die Situation in der Nachbarschaft nach der Umsetzung nachhaltig verbessern wird“, sagt Reese vom Gewerbeaufsichtsamt. Ohne Gerüche werde es aber wohl nicht gehen. „Ich hoffe auf alle Fälle, dass es 2021 erledigt ist“, sagt Reese. Für die Langenhagener und Hannoveraner in den betroffenen Stadtteilen könnte also bald die jahrelange Belästigung enden. Aber diese Ankündigung haben sie schon einmal gehört.

Von Sebastian Stein