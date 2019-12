Langenhagen

Keine schöne Bescherung: Ein 52 Jahre alter Autofahrer aus Hannover muss in nächster Zeit zu Fuß gehen. Eine Streifenwagenbesatzung nahm dem Mann in Langenhagen den Führerschein ab.

Den Polizisten fiel der Autofahrer am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Vahrenwalder Straße in Höhe der Heinrich-Heine-Straße auf, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Die Beamten stoppten den VW Passat. Bei der Kontrolle stellten sie bei dem 52-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,3 Promille. In der Folge nahm ein Arzt dem Hannoveraner in der Langenhagener Wache eine Blutprobe ab. Die Polizisten stellten zudem den Führerschein sicher. Anschließend durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Ticker

Von Sven Warnecke