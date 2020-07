Godshorn

Die Polizei Langenhagen hat am Sonnabend gegen 0.05 Uhr einen Fahrradfahrer auf der Sanddornstraße in Godshorn gestoppt. Den Beamten war die Fahrweise des Mannes aufgefallen. Ein Schnelltest ergab bei dem 49-Jährigen einen Wert von 1,8 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe auf der Wache angeordnet.

Da sich der Mann jedoch nicht ausweisen konnte, sollten die Papiere in dem Haus des 49-Jährigen kontrolliert werden. Dabei entdeckten die Beamten mehrere auf dem Grundstück stehende Fahrräder – eines der Gefährte war gar als gestohlen gemeldet. Auch für die anderen konnte der Godshorner keinen Eigentumsnachweis erbringen. Aus diesem Grund wurden sie von den Polizisten sichergestellt.

Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet den 49-Jährigen noch ein Verfahren wegen möglicher Hehlerei.

Von Sven Warnecke