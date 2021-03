Langenhagen

Es geht immerhin um 38.000 Euro: Tamara Roozeboom aus Langenhagen ist am Sonntag in der Fernsehshow „Bingo!“ des Norddeutschen Rundfunks am Start. Diese stolze Summe kann die 55-Jährige in der live ausgestrahlten Sendung bei einem Sieg gewinnen.

Die zweifache Mutter ist eine von zwei Kandidatinnen, die aus allen Bewerbern ausgelost worden ist. Am Sonntag ab 17 Uhr ist die Langenhagenerin in zwei Runden gegen ihre Konkurrentin aus Hamburg bei Moderator Michael Thürnau zu sehen. Die Siegerin in der Sendung spielt im Finale mit etwas Glück um die 38.000 Euro.

Und auch für die Mitspieler vor dem Fernseher gibt es diverse Gewinne, teilt der NDR mit. „Bingo! – Die Umweltlotterie“ läuft bereits seit mehr als 23 Jahren jeden Sonntag im NDR-Fernsehen und hat bislang mehr als 200 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.

Von Sven Warnecke