Unzählige Langenhagener haben den neuen Blitzeranhänger der Stadt Langenhagen bereits am Straßenrand stehen gesehen – und rund 1700 Autofahrer haben aus den Augenwinkeln schon das rote Blitzlicht erblickt, als sie die Messstelle zu schnell passiert haben. Das ist das Fazit der ersten Wochen, zu denen die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage Zahlen veröffentlicht hat – und auch zur reparierten Blitzersäule an der Bothfelder Straße.

Stadt sagt Rasern den Kampf an

Etliche Monate lang hatten Raser im Langenhagener Stadtgebiet nicht allzu viel zu befürchten. Die Stadtverwaltung machte Tempokontrollen mit ihrer einzigen mobilen Anlage, dazu legte die Polizei immer mal wieder die Laserpistole an. Die einzige stationäre Blitzersäule an der Bothfelder Straße hatten Unbekannte Weihnachten 2019 in Brand und damit außer Gefecht gesetzt. Und einen Blitzeranhänger, wie ihn die Wedemark schon lange einsetzt, hatte Langenhagen noch nicht angeschafft.

Doch seit März hat die Stadt Langenhagen den Kampf gegen Schnellfahrer deutlich intensiviert. Die eigentlich als vandalismussicher geltende Blitzersäule war nach 15 Monaten repariert worden. Allein in den rund sechs Wochen vom 23. März bis 6. Mai erfasste die Technik 347 Tempoverstöße auf der Bothfelder Straße. Der schnellste Fahrer wurde dabei mit 88 Kilometer pro Stunde erwischt. Ganz an die vor dem Anschlag üblichen Zahlen kam die Säule dabei noch nicht heran, der Monatsdurchschnitt lag sonst bei 350 Verstößen. „Vermutlich sind diese Zahlen auch durch Corona und Ausgangssperre beeinflusst“, teilte Stadtsprecherin Inga Sievert mit.

Nur 75 Verstöße an der Kananoher Straße

Ebenfalls im März hatte die Stadtverwaltung ihren frisch gekauften Blitzeranhänger vorgestellt. Das knapp 140.000 Euro teure Gerät kann dank leistungsstarker Akkus tagelang am Straßenrand stehen und Tempoverstöße dokumentieren. Am ersten Einsatzort, der Kananoher Straße in Kaltenweide, wo es immer wieder Beschwerden von Bürgern über zu schnelle Autofahrer gibt, machte das gegen Vandalismus gepanzerte Gefährt innerhalb von zehn Tagen aber lediglich 75 Fotos. Der schnellste Fahrer war dort statt der erlaubten 50 mit 76 Kilometern pro Stunde unterwegs.

„Die Anzahl der Verstöße ist als sehr gering zu werten“, so Stadtsprecherin Inga Sievert bezogen auf die Kananoher Straße. Gering war insbesondere der prozentuale Anteil der Verstöße: Diese lag nur bei 0,74 Prozent der gemessenen Fahrzeuge. In Tempo-50-Abschnitten macht der Blitzeranhänger ab 61 Kilometern pro Stunde Aufnahmen.

Mehr als 1600 Verstöße an der Konrad-Adenauer-Straße

Bei 40 Kilometern pro Stunde löst die Anlage hingegen in Tempo-30-Zonen aus, und das kam an der zweiten Messstelle reichlich vor: Zwei Wochen lang, von Ende April bis Mitte Mai, stand der Anhänger nahe der Schulen an der Konrad-Adenauer Straße und dokumentierte in dieser Zeit 1622 Verstöße. Der schnellste Fahrer war dabei mit 82 Kilometern pro Stunde unterwegs – und das in einer Tempo-30-Zone. Die Verstoßquote lag dabei mit 7,59 Prozent deutlich höher als in Kaltenweide. In etwa jedes 13. Fahrzeug, das erfasst wurde, wurde auch geblitzt. Die Fachleute im Rathaus überraschte das jedoch nicht: „Die Verstöße im 30-km/h-Bereich sind erfahrungsgemäß immer höher“, teilte die Stadtsprecherin auf Nachfrage mit.

Aktuell steht der Blitzeranhänger nun seit einigen Tagen am Reuterdamm und misst den Verkehr, der aus Isernhagen kommt – „ebenfalls wegen anhaltender Bürgerbeschwerden“, so Sievert. Danach soll der Bereich an Schule und Kita in Wiesenau an die Reihe kommen. Die jeweiligen Standorte, die Bürgermeister Mirko Heuer bislang vorab nur bei Facebook ankündigt hatte, wird die Stadtverwaltung künftig voraussichtlich auch auf ihrer Internetseite bekannt geben.

