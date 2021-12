Langenhagen

Die Polizei hat 48 Stunden lang das Tempo auf den Straßen Langenhagens gemessen. An diesem Blitzermarathon waren 24 Beamte beteiligt. Bis auf einen traurigen Spitzenreiter wurden nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze lediglich 37 Verstöße im niedrigeren Verwarn- und Bußgeldbereich registriert.

Wie wichtig derartige Aktionen sind, zeigte erst kürzlich ein Beispiel in Langenhagen: Dabei hatte ein 22 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Sonnabend, 16. Oktober, auf der Walsroder Straße in Höhe des Kinos Cinemotion zunächst die Kontrolle über sein Auto verloren. Nach Auskunft der Polizei wohl auch wegen weit überhöhter Geschwindigkeit. Danach touchierte das Fahrzeug ein geparktes Auto. Die Wucht des Aufpralls war derart hoch, dass der Motorblock aus dem Mercedes gerissen wurde, durch die Luft über die Straße schleuderte und gleich drei weitere Autos traf. Den Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 65.000 Euro. Später kam zudem heraus, dass der junge Fahrer betrunken war. Ein Bluttest ergab 1,61 Promille.

Polizei reagiert auch auf Anwohnerbeschwerden

Zwischen Montag und Mittwoch hatten Polizisten nun an diversen Straßen das Tempo der Autos gemessen. Wie Götze betont, wurden vier der zwölf Messstellen erst nach Bürgerhinweisen auf zu schnelles Fahren ausgewählt. Doch auch bei „längeren Messungen zu unterschiedlichen Zeiten“ konnten dort keine Verstöße festgestellt werden, sagt der Sprecher, ohne diese Stellen näher zu benennen.

Insgesamt wurde die Geschwindigkeit von 634 Autos überprüft. Dabei stellten die Beamten 24 Verstöße im Bußgeldbereich fest, bei 14 Verkehrsteilnehmern blieb es im Bereich eines Verwarngeldes. Besonders negativ war ein 25 Jahre alter Mann aufgefallen, der zwar außerhalb der geschlossenen Ortschaft, aber in einer Tempo-50-Zone mit seinem Mercedes mit 130 Stundenkilometern unterwegs war. Der Raser muss nun nicht nur drei Monate zu Fuß gehen, sondern zusätzlich auch noch 700 Euro zahlen.

Von Sven Warnecke