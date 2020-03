Wennigsen

Überall werden wegen der Corona-Krise Veranstaltungen abgesagt – Blutspendetermine sollen aber weiterhin angeboten werden, um die Versorgung mit Blutkonserven sicherzustellen. Eigentlich warnt das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) immer erst im Sommer davor, dass die Ressourcen knapp werden und ruft dann zur Blutspende auf. Grund ist die Urlaubszeit, manchmal auch ein sportliches Großereignis wie die Fußball-Europameisterschaft. Wenn weniger Leute zur Spende gehen, mangelt es den Krankenhäusern an Blutkonserven.

Nun kommt der Aufruf wegen Corona schon im März. „Die Bevölkerung hat derzeit andere Dinge um die Ohren. Es ist normal, dass weniger Leute zur Blutspende kommen“, sagt Patrick Ploberger, der beim DRK-Blutspendedienst in Springe arbeitet und für die Region Hannover die Blutspendetermine koordiniert. „Wir müssen an den Spendeterminen festhalten. Die intensivmedizinische Versorgung könnte in den Krankenhäusern demnächst steigen, dann braucht man auch mehr Blutkonserven“, sagt Ploberger und warnt vor einem Engpass.

Spender nehmen lange Wege in Kauf

Christiane Bickmann aus dem Vorstand des Ortsvereins Bredenbeck findet es wichtig, „dass das Thema Blutspende angestoßen und darüber gesprochen wird“. Nach ihrer Erfahrung nehmen die Menschen auch lange Wege in Kauf. „Viele haben eine App und schauen sich an, wo gerade in der Nähe eine Blutspende ist und, ob das auf dem eigenen Weg liegt.“ Nicht selten habe man daher auch Spender aus Bad Münder oder Barsinghausen. Beim bislang letzten Blutspendetermin, der am 13. Januar stattfand, hatte man 59 Spender. „Wir hoffen auch beim nächsten Mal auf diese Größe. Es ist wichtig, dass weiterhin Blut gespendet wird – bis hoffentlich bald alles wieder normal ist.“

Eine kleine Corona-Delle bemerkte Dagmar Siegmann vom DRK-Ortsverein Holtensen, der immer mit dem Ortsverein Evestorf zusammen eine Blutspende ausrichtet, zuletzt am 11. März im Dorfgemeinschaftshaus Holtensen. Zu einem Datum also, als die ersten Fragen und Unsicherheiten rund um das Virus längst aufkamen. „Wir hatten 43 Spender. Normalerweise sind es mindestens 50“, sagt die Vorsitzende. Sollte es bei geringeren Zahlen bleiben, müsste auch das Helferteam verringert werden – denn dann fällt das traditionelle Büffet auch kleiner aus.

Änderungen beim Imbiss – zur Vermeidung der Ansteckung

Der Blutspendedienst Springe plant sogar grundsätzlich Änderungen beim Imbiss, um Menschenansammlungen zu vermeiden. „Gerade im ländlichen Bereich gehört es zur Geselligkeit, noch länger beim Essen sitzen zu bleiben. Deswegen sollen die Helfer Lunchpakete machen, die die Blutspender mitnehmen und zu Hause essen“, erklärt Sprecher Markus Baulke.

Weitere Änderungen gibt es beim Ablauf. „Bislang haben unsere Mitarbeiter die Körpertemperatur der Spender erst bei der Aufnahme gemessen. Das passiert jetzt schon am Eingang, also vor der Anmeldung“, kündigt Baulke an. Auf das Coronavirus selbst werden die Blutspender nicht untersucht, weil es gar nicht über Blut übertragbar sei, betont Baulke.

Helfer ohne Schutzanzüge

Die Mitarbeiter und Helfer, die direkt mit den Spendern auf der Pritsche in Kontakt kommen, agieren in ihrer normalen Ausrüstung. „Das wäre auch kontraproduktiv, wenn wir den Leuten erzählen, dass kein Grund zur Panik besteht – und unsere Leute dann in Ganzkörper-Schutzanzügen rumlaufen“, sagt Ploberger.

Das sind die nächsten Blutspende-Termine In Wennigsen geht es erst nach den Osterferien mit den nächsten Blutspendeterminen weiter. Am Montag, 20. April, ist der erste Termin Grundschule Wennigsen von 15.30 bis 19.30 Uhr. Der Ortsverein Bredenbeck ruft zur Blutspende wieder am Montag, 25. Mai, auf. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest, mit der Grundschule Bredenbeck aber der Ort. Noch nicht terminiert ist die nächste Blutspende beim Ortsverein Holtensen, weil es im März bereits eine Möglichkeit gab. Auch wenn Schulen und Sportstätten momentan wegen Corona geschlossen sind – auf Anweisung des niedersächsischen Sozialministeriums dürfen Blutspenden dort weiterhin stattfinden.

Von Stephan Hartung