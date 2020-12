Langenhagen

Der Marktplatz gilt den Langenhagenern in der Silvesternacht als beliebter Treffpunkt – auch, um ein Feuerwerk anzuzünden. Eine solche Menschenansammlung möchte die Stadt in der Corona-Pandemie verhindern, deshalb hat sie den Platz mit angrenzenden Bereichen als eine Verbotszone fürs Böllern benannt. Gleiches gilt für den Kaltenweider Platz, den Seestädter Platz, den Le-Trait-Platz sowie die Naherholungsgebiete Silbersee und Wietzeblick. Dort versammeln sich erfahrungsgemäß viele Feiernde, die in diesem Jahr aber möglichst zu Hause bleiben sollen.

Dafür plant die Region Hannover eine sogenannte Allgemeinverfügung, die die exakte Liste der Straßen und Plätze mit den Verbotszonen enthält. Damit will die Behörde verhindern, dass die Infektionszahlen weiter in die Höhe schnellen. Das Land Niedersachsen hatte zwar bereits ein pauschales Böllerverbot erlassen, dies kippte in der vergangenen Woche aber das Oberverwaltungsgericht Lüneburg. Begründung: Ein derartiges Verbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig. Gegen diese Entscheidung regt sich Protest in den Kliniken und der Region, so schreibt Regionspräsident Hauke Jagau in einem offenen Brief. „Gerade bei Brand- und Rettungseinsätzen sind Abstände schwer einzuhalten. Deshalb erhöht sich in diesen Situationen das Infektionsrisiko erheblich.“

Stadt kündigt bei Bedarf eigene Allgemeinverfügung an

Eine Einschätzung, die auch Boris Ehrhardt, Leiter des Ordnungsamts Langenhagen, teilt. „Bei Rettungseinsätzen in der Silvesternacht sind Abstände für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst nur sehr schwer einzuhalten, wodurch das Infektionsrisiko für die Helfer erheblich steigt“, sagt er. „Die Benennung erfolgte in enger Abstimmung mit der Polizei.“ Sollte das Verbot der Region ebenfalls gekippt werden, behalte sich die Stadt deshalb vor, mit einer eigenen Allgemeinverfügung zu reagieren, kündigt Ehrhardt an. Damit würde es dabei bleiben, dass das Silvesterfeuerwerk an den genannten Straßen und Plätzen verboten ist.

Von Antje Bismark