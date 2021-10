Hannover

Die Entschärfung einer Fliegerbombe in Göttingen wirkt sich bis in die Region Hannover aus. Wie die Bahn mitteilt, fallen ab sofort und bis auf Weiteres die Verbindungen der S-Bahnlinie 5 zwischen dem Flughafen und Hameln aus – oder es kommt zu massiven Verspätungen. Reisenden wird empfohlen, vor Abfahrt den genauen Fahrplan zu prüfen. Zugpassagiere müssen weite Umleitungen in Kauf nehmen.

Bis auf Weiteres starten die Züge der S5 zwar wie gewohnt am Flughafen Hannover, doch bereits nach wenigen Stopps ist Schluss am Hauptbahnhof. In umgekehrter Richtung aus Bad Pyrmont kommend sind die Fahrten entsprechend in Hameln vorzeitig beendet. Laut Bahn werden die Einschränkungen auf der Strecke voraussichtlich noch bis zum Abend andauern, genauer wird das Unternehmen nicht.

Ausfälle sollen Bahnstrecke entlasten

Zwar liegt Hameln 76 Kilometer von Göttingen entfernt, doch der Ausfall der S5 sei eine direkte Folge der dortigen Bombenräumung. „Die Maßnahme soll die Strecke entlasten“, sagt eine Bahnsprecherin. Da der Fernverkehr Göttingen momentan nicht ansteuern kann, müssen die Züge entsprechend umgeleitet werden. Das erfolge über die Trasse Hannover – Hameln – Bad Pyrmont – Altenbeken (Nordrhein-Westfalen) – Kassel. Laut Bahn betragen die Verspätungen im Fernverkehr rund 100 Minuten.

Reisende, die zwischen Hannover und Hameln unterwegs sind, sollten deshalb Fahrpläne studieren und mehr Zeit einplanen. Einige Verbindungen rollen, andere fallen aus. Die Bahn empfiehlt zudem als Alternative, aus Richtung Landeshauptstadt erst den Metronom (RE2) nach Elze zu nehmen und dort dann in die Nordwestbahn (RB77) nach Westen umzusteigen. Fahrzeit: 54 statt normalerweise 45 Minuten.

Göttingen: Rund 20.000 Menschen betroffen

Die Göttinger Weltkriegsbombe ist am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten am Weender Tor gefunden worden. Quelle: Peter Heller

Die Fliegerbombe mitten in Göttingens Zentrum wurde am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten entdeckt. Rund 20.000 Menschen müssen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Auch die Universität musste schließen, darunter Teile des Uni-Klinikums. Ein Ende der Evakuierungs- und Entschärfungsmaßnahmen ist zurzeit noch nicht absehbar.

Von Peer Hellerling