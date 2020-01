Langenhagen

Die Feuerwehren im Stadtgebiet haben teilweise eine einsatzreiche Silvesternacht hinter sich. Insgesamt rückten die Ehrenamtlichen zu acht verschiedenen Stellen aus und mussten mehrere Brände löschen. In den meisten Fällen gingen die Einsätze glimpflich aus und die Freiwilligen konnten durch schnelles Eingreifen schlimmeres verhindern. Probleme bereitete den Einsatzkräften jedoch der dichte Nebel, der sich nach Mitternacht gebildet hatte, berichtet Christian Hasse. Die Anfahrt der Retter verzögerte sich, da der Nebel die Sicht versperrte. Vor Ort kam der Feuerschein teilweise „nicht mehr durch den Nebel durch“, sagt der Feuerwehrsprecher.

Der Abend verlief für die Ehrenamtlichen zunächst ruhig. Den letzten Einsatz in 2019 gab es an der Hannoverschen Straße in Schulenburg. Um 20.07 rückten die Feuerwehrkräfte wegen einer brennenden Hecke aus. Die Polizei vermutet einen Feuerwerkskörper als Ursache.

Nach Mitternacht geht es mit den Einsätzen Schlag auf Schlag

Nach Mitternacht konnten die Freiwilligen jedoch nur kurz auf das neue Jahr anstoßen. Ab dann ging es mit den Einsätzen Schlag auf Schlag: Den ersten Alarm im neuen Jahr gab es um 0.11 Uhr aus der Gutenbergstraße. Anwohner konnten den brennenden Baum jedoch schnell löschen. Die Anfahrt der Feuerwehr wurde deshalb abgebrochen.

Nur zwei Minuten später – um 0.13 Uhr – meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Ulmenstraße in Schulenburg Feuer auf einem Balkon im zweiten Stock. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser Hasses Angaben zufolge voll in Brand. Deshalb wurden die Feuerwehren aus Engelbostel und Langenhagen nachalarmiert. Menschen waren zu dem Zeitpunkt nicht im Gebäude. Die Einsatzkräfte löschten von außen und innen die Flammen, die sich in die Fassade gefressen und in Richtung Dach gewandert waren. Anschließend kontrollierten sie das Haus mit einer Wärmebildkamera. Insgesamt waren unter der Leitung von Jens Koch 25 Ehrenamtliche mit sieben Fahrzeugen vor Ort. Der Einsatz endete um 2.30 Uhr.

Hecke, Motorrad und Altkleidercontainer stehen in Flammen

Parallel war die Feuerwehr Langenhagen an der Theodor-Heuss-Straße im Einsatz. Dort kristallisierten sich zwei zeitgleich eingehende Alarmierungen um 0.23 Uhr als Heckenbrand heraus. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten löschte diese und konnte nach Angaben des Feuerwehrsprechers verhindern, dass die Flammen auf ein Haus übergreifen. Zwölf Ehrenamtliche waren unter der Leitung von Florian Thon mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Nur 20 Minuten später brannte ein Motorrad in einem Hinterhof an der Godshorner Straße. Die Kräfte aus Langenhagen rückten erneut aus und löschten die Flammen.

Zeitgleich wurde die Kaltenweider Feuerwehr in den Berta-von-Suttner-Ring alarmiert. Dort stand ein Container mit Altkleidern in Flammen. Unter der Leitung von Ortsbrandmeister Uwe Glaser öffneten die 18 Einsatzkräfte gewaltsam den Behälter und löschten das Feuer. Nach einer Stunde konnten sie wieder abrücken.

Fünf Autos brennen, Ursache unklar

Fünf brennende Autos auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes an der Straße Neddernfeld beschäftigten die Einsatzkräfte ab 2.27 Uhr. Beim Eintreffen der zwei Fahrzeuge hatte der vom Besitzer gemeldete Containerbrand bereits auf die Wagen übergegriffen. Mit Wasser und Schaum bekämpften die Freiwilligen die Flammen und verhinderten ein Übergreifen auf weitere Autos. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten zogen sich bis kurz vor 5 Uhr hin, berichtet Hasse. Auch die Stadtentwässerung war vor Ort, um zu prüfen, ob Betriebsstoffe der Fahrzeuge in die Kanalisation gelangt sind. Wodurch das Feuer ausgelöst wurde, ist Hasses Angaben zufolge unklar.

Um 7.47 Uhr gab es dann den vorerst letzten Alarm. Die Feuerwehrkräfte löschten am Sonnenweg brennende Mülltonnen.

Von Julia Gödde-Polley