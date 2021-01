Hannover/Langenhagen/Braunschweig

Das Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen hofft auf Zeugen, die bei der Aufklärung der linksextremen Brandanschläge auf die Abschiebebehörde helfen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonnabend zehn Fahrzeuge am Standort Braunschweig angezündet. In Langenhagen scheiterte ihr Versuch, die neue Zentrale Abschiebebehörde anzustecken. Die Täter nutzten für ihr Vorhaben offenbar Benzin.

Lesen Sie auch: Linksextreme Anschläge auf Abschiebebehörde in Langenhagen und Braunschweig

Anzeige

„Wir wollen wissen, wer die Unbekannten beim Betreten gesehen oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt hat“, sagt LKA-Sprecherin Katrin Gladitz. In Braunschweig wurden gegen 2.20 Uhr zehn Kleinbusse und ein Anhänger zerstört. In Langenhagen entdeckte die Polizei erst um 10.54 Uhr mehrere Zehn-Liter-Kanister mit Benzin. Die Täter wollten das Gebäude an der Benkendorffstraße nahe dem Flughafen anzünden. Der Grund für ihr Scheitern ist offen – wurden sie womöglich gestört?

Das LKA sucht Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen gesehen beziehungsweise den Kauf von ungewöhnlich vielen Benzinkanistern beobachtet haben. Die Ermittler sind erreichbar unter der Rufnummer (0511) 2 62 62 42 80.

Keine konkreten Hinweise

Konkrete Hinweise auf die möglichen Täter hat das LKA noch nicht. Allerdings werden die Brandanschläge der linksextremen Szene zugeordnet. Eine einschlägige Internetseite veröffentlichte noch am Sonnabend ein entsprechendes Bekennerschreiben. Die Tat richte sich gegen „das mörderische Abschiebesystem“ in Deutschland und der EU.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landesinnenminister Boris Pistorius ( SPD) zeigte sich „geschockt und erschüttert“ und sprach von einer zunehmend „terroristischen Struktur“ der linken Szene. Ex-Innenminister Uwe Schünemann ( CDU) forderte, „dass der Linksextremismus in seiner Gefährlichkeit nicht unterschätzt werden sollte“.

Von Peer Hellerling