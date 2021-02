Langenhagen

Die Polizei ermittelt wegen einer sogenannten Sachbeschädigung durch Feuer – erneut haben im Stadtgebiet Müllcontainer gebrannt. Ob dieser Vorfall zu der seit dem 19. Januar anhaltenden Brandserie in Langenhagen gehört, wird nun von den Ermittlern untersucht.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei, brannte am Dienstag, 16. Februar, der Inhalt eines Müllcontainers auf einem Firmengelände an der Klusriede. Die Ortsfeuerwehr Langenhagen wurde um 1.30 Uhr alarmiert. Der Ermittler vermutet, dass die feuchte Witterung einen größeren Brand verhindert haben könnte. Die Ehrenamtlichen löschten die glimmenden Reste noch ab. Über die Höhe des Schadens konnte Bunke am Dienstag noch keine Angaben machen. Er bittet unter Telefon (0511) 1094215 um Zeugenhinweise.

Feuerwehr rückt wegen Wasserschaden aus

Doch bei diesem Einsatz der Feuerwehr ist es am Dienstag im Stadtgebiet nicht geblieben. Um 5.46 Uhr ging die nächste Alarmierung ein. An der Rathenaustraße hatte ein abgerissenes Eckventil zu einem Wasserschaden geführt. Auf dem Baustellengelände kappte die Feuerwehr kurzerhand die Wasserversorgung, um einen weiteren Austritt zu verhindern. Anschließend sei die Einsatzstelle an den zuständigen Hausmeister übergeben worden, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Damit stehen im noch jungen Jahr bereits 72 Alarmierungen im Einsatzprotokoll.

Von Sven Warnecke