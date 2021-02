Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die am Mittwoch, 10. Februar, in der Stadt Papiercontainer an verschiedenen Stellen angesteckt haben. Nicht zum ersten Mal: Denn bereits seit etwa drei Wochen häufen sich die Brände – in der Folge auch die Einsätze der Feuerwehr.

Nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Langenhagen, brannten in Folge zwischen 22.50 und 23.30 Uhr Altpapiercontainer an der Leibnizstraße am SCL-Sportpark, an der Konrad-Adenauer-Straße vor dem Schulzentrum sowie ein weiterer Behälter an der Tempelhofer Straße. In allen drei Fällen rückte die Ortsfeuerwehr Langenhagen an und löschte die Überreste.

Anzeige

Den Schaden beziffert Bunke auf etwa 1500 Euro. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang und ob ein Brandstifter am Werk ist. Der Ermittler kündigt verstärkte Kontrollen der Polizei an – auch mit Zivilfahrzeugen. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke