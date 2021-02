Brandstiftung in Langenhagen: Papiercontainer und Dixie-Toilette gehen in Flammen auf

Langenhagen

Im Stadtzentrum sind in der Nacht von Donnerstag, 4. Februar, auf Freitag, 5. Februar, an drei Stellen Altpapiercontainer und eine Dixie-Toilettte in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung auf und untersucht einen Tatzusammenhang. In allen drei Fällen rückte auch die Feuerwehr Langenhagen aus.

Nach Auskunft von Lena Dittmann, stellvertretende Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei, brannte es gegen 22.50 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße. Dort hätten Unbekannte eine Dixie-Toilette angesteckt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Polizei sieht einen Zusammenhang der Taten

An der Leibnizstraße gingen zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und dem nächsten Morgen gegen 2 Uhr die Papiercontainer am SCL-Sportpark in Flammen auf. Auch dorthin rückte die Ortsfeuerwehr zum Löschen aus. Den Schaden beziffert Ermittlerin Dittmann auf etwa 1000 Euro.

Nahezu zeitgleich brannte es zwischen 22 Uhr und Mitternacht auf der Wertstoffinsel an der Kurt-Schumacher-Straße. Auch dort wurden Papiercontainer angezündet. Drei Behälter wurden vom Feuer zerstört, bevor sie von den alarmierten Einsatzkräften gelöscht werden konnten. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 2000 Euro.

Die Ermittlungen zu den Abläufen des jeweiligen Brandgeschehens und die Tätersuche dauern noch an. Die Polizei geht wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe durchaus von einem Zusammenhang der Taten aus. Zeugenhinweise erbittet das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke