Langenhagen

Ein Müllcontainer ist am Sonnabend um 4.50 Uhr auf einem Bolzplatz an der Gutenbergstraße abgebrannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Feuer vorsätzlich gelegt haben. Der Container steht normalerweise auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Straße, berichtet ein Sprecher des Langenhagener Kommissariats. Unbekannte hatten ihn unter einen Holzunterstand auf der Spielfläche geschoben und anschließend angezündet.

Bis zum Eintreffen der Ortsfeuerwehr Langenhagen bekämpften die alarmierten Polizisten das Feuer. Anschließend übernahmen die Ehrenamtlichen unter Atemschutz das Löschen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der Unterstand von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand hat einen Schaden von etwa 500 Euro verursacht.

Anzeige

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon (0511) 1094215 zu melden. Eine Anwohnerin berichtete den Beamten bereits, dass sie zur Tatzeit Gelächter aus Richtung des Bolzplatzes wahrgenommen hatte.

Weitere HAZ+ Artikel

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley