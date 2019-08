Langenhagen

Die Ortsfeuerwehr Langenhagen ist am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wegen eines gemeldeten Feuers zur psychiatrischen Klinik am Rohdehof ausgerückt. In einem Patientenzimmer der geschlossenen Abteilung hatte aus bislang ungeklärter Ursache eine Matratze gebrannt. Wegen des bestätigten Feuers – und angesichts der möglicherweise großen Zahl an gefährdeten Menschen – wurde nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Florian Thon auch die Feuerwehr aus Krähenwinkel zur Unterstützung gerufen.

Doch zum Glück hatte das Klinikpersonal rasch reagiert und die brennende Matratze bereits selbst gelöscht, berichtete Thon nach Ende des Einsatzes. Verletzt wurde niemand. Die 20 eingesetzten ehrenamtlichen Feuerwehrleute brachten lediglich die angebrannte Matratze ins Freie und belüfteten die verrauchte Abteilung.

Die Feuerwehr hat die angebrannte Matratze ins Freie geschafft. Quelle: Florian Thon (Feuerwehr Langenhagen)

Erst am vergangenen Sonnabend hatte in der Klinik eine Matratze gebrannt und die Feuerwehr mit einem Großaufgebot auf den Plan gerufen. Das geschehe immer dann, wenn ein Feuer in einem besonders gefährdeten Objekt wie etwa in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder einer Psychiatrie gemeldet werde oder dort eine Brandmeldeanlage auslöse, erläuterte Thon auf Anfrage. Es sei auch bei der Leitstelle entsprechend hinterlegt, das dann nicht nur die Feuerwehren aus dem jeweiligen Ort alarmiert werden, sondern auch noch weitere Feuerwehren –wie in diesem Fall neben Langenhagen auch Krähenwinkel.

Von Sven Warnecke