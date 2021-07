Langenhagen

Wo ist in Langenhagen noch Platz für neues Bauland? Wie könnte der Verkehr auf der Walsroder Straße besser geregelt werden? Bekommt die Flughafenstadt endlich wieder ein Freibad? Wie stehen die Kandidaten zum geplanten neuen Rathaus? Und wie sollen diese Projekte angesichts des riesigen Schuldenberges der Stadt überhaupt finanziert werden? Über diese und weitere Themen diskutieren die vier Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten für Langenhagen am Mittwoch, 21. Juli, live ab 19 Uhr beim Wahlforum von HAZ und NP im Pressehaus in Hannover.

Mirko Heuer (CDU), Afra Gamoori (SPD), Andreas Eilers (WAL) und Marion Hasenkamp (Die Partei) wollen nach der Wahl am Sonntag, 12. September, die Führung im Rathaus übernehmen beziehungsweise behalten. Beim Wahlforum stellen sie sich zuvor nicht nur den Fragen von Moderator Jan Sedelies, sondern auch denen der HAZ- und NP-Leserinnen und -Leser.

HAZ-Redakteur Jan Sedelies moderiert das Forum zur Bürgermeisterwahl in Langenhagen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Bewerberinnen und Bewerber

Zehn Personen haben die Möglichkeit, gemeinsam mit einer Begleitung live am Wahlforum teilzunehmen. Voraussetzung ist, dass sie eine Frage an die Redaktion schicken. Aus den Einsendungen werden dann zehn Fragen und entsprechend zehn Fragestellerinnen oder -steller für den Abend im Studio ausgewählt. Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Das bedeutet, dass die Gäste eines der „drei Gs“ vorweisen müssen: vollständig geimpft, genesen oder getestet. Der Einlass erfolgt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgenommen werden darf.

So können Sie dabei sein HAZ- und NP-Leser können ihre Fragen an die Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten vorab per E-Mail an die Redaktion an langenhagen@haz.de oder an langenhagen@neuepresse.de senden. Aus den Einsendungen wählt die Redaktion zehn Fragen aus. Zehn Fragestellerinnen oder Fragesteller dürfen am Abend des 21. Juli im Studio auf dem Madsack-Gelände in Hannover live dabei sein. Für alle anderen gibt es den Livestream ab 19 Uhr auf haz.de/langenhagen oder neuepresse.de/langenhagen. Für diesen ist ein Plus-Abo vonnöten.

Alle anderen Interessierten können die rund 90 Minuten lange Diskussion zwischen den Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten zeitgleich per Livestream im Internet verfolgen. Anmeldungen sind nicht notwendig, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Es reicht, kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seiten haz.de/langenhagen oder neuepresse.de/langenhagen zu besuchen – dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten

CDU-Bürgermeisterkandidat Mirko Heuer in Langenhagen Quelle: Sebastian Stein

Bürgermeister Mirko Heuer will eine zweite Amtszeit in Langenhagen regieren. „Ich weiß, dass ich dafür geeignet bin – das habe ich sechs Jahre lang bewiesen“, sagte der CDU-Bewerber kürzlich im Interview mit dieser Zeitung. Heuer ist 55 Jahre alt und gebürtiger Langenhagener. Der studierte Ingenieur der Elektrotechnik ist verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau und drei Kindern vor Ort. Zuletzt arbeitete Heuer in Führungsverantwortung beim IT-Dienstleister des Landes Niedersachsen im öffentlichen Dienst. 2014 wählten ihn die Langenhagener dann zum Bürgermeister. Damals löste er Amtsinhaber Friedhelm Fischer von der SPD ab.

SPD-Kandidatin Afra Gamoori für die Bürgermeisterwahl in Langenhagen Quelle: Sebastian Stein

Die 30-jährige Afra Gamoori will im September wieder die SPD zurück an die Spitze im Rathaus bringen – mit einem neuen politischen Stil, wie sie selbst sagt. Sie stehe für den sozial-ökologischen Wandel und ein inklusives und vielfältiges Langenhagen. „Wir wollen die Menschen stärker in die Politik einbinden und die beste Bildungslandschaft für Langenhagen erreichen“, versprach Gamoori kürzlich im Interview. Die SPD-Kandidatin lebt derzeit im Norden Hannovers, seit 2018 arbeitet sie als Lehrerin für Deutsch und Englisch. Politische Erfahrung bringt sie als ehrenamtliche Kommunalpolitikerin im hannoverschen Rat mit.

Andreas Eilers von der WAL will als Bürgermeister ins Langenhagener Rathaus einziehen. Quelle: Frank Walter

Andreas Eilers will seine Wählergemeinschaft als Alternative für Langenhagen (WAL) auch zum Bürgermeisteramt führen. In die Politik kam Eilers, der 2008 aus Hannover ins Weiherfeld nach Kaltenweide gezogen ist, über sein Amt als Elternratsvorsitzender der örtlichen Grundschule. Seit 2016 sitzt der 50-Jährige als Einzelmitglied seiner Gruppe im Rat der Stadt und auch im Ortsrat Kaltenweide. Eilers wirbt – wie Gamoori – für einen neuen politischen Stil im Rathaus. Er spart nicht mit Kritik am Bürgermeister: Heuer nehme seinen Job als Kämmerer nicht wahr – „so wie jetzt kann es nicht weitergehen“, meint der Berufssoldat, der im Personalmanagement der Bundeswehr arbeitet.

Partei-Bürgermeisterkandidatin Marion Hasenkamp Quelle: Privat

Die Satirepartei Die Partei versucht es bei der Kommunalwahl in Langenhagen erstmals auch mit einer Bürgermeisterkandidatin. Die 44-jährige Marion Hasenkamp bewirbt sich um das Spitzenamt der Stadt. Hasenkamp arbeitet als Business-Analystin und lebt in Langenhagen-Mitte. In der Politik ist sie ein neues Gesicht, tritt aber zugleich auch als Spitzenkandidatin für die Regionsversammlung im Bereich Burgwedel-Isernhagen-Langenhagen und als Spitzenkandidatin für den Rat der Stadt Langenhagen im Wahlbereich 4 an. Ihre bisherigen Aussagen zum Programm lesen sich im Die-Partei-typischen Stil: „Mit mir ist ein Tempolimit von 30 km/h für Flugzeuge über Langenhagen endlich denkbar.”

Grüne haben bislang keinen Kandidaten

Die Grünen – hinter SPD und CDU bislang drittstärkste Kraft im Rat – stellen bislang keinen eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl. Auch aus den weiteren Gruppierungen und Parteien im Rat hat sich bislang kein anderer Bewerber herauskristallisiert.

Das sind die Wahlforen der Nachbarkommunen

Wer sich auch für die Nachbarkommunen interessiert: Am Mittwoch, 14. Juli, findet das Wahlforum für die Bürgermeisterwahl in Isernhagen statt. Einen Tag vor dem Langenhagen-Forum, am 20. Juli, stellen sich die fünf Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten aus Garbsen den Fragen der Leserinnen und Lesern. Eine Woche später, am 28. Juli, geht es mit den drei Kandidaten aus der Wedemark weiter. Die Livestreams zu den Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Von Sebastian Stein